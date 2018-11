Die Füchse Berlin haben das Auswärtsspiel beim THW Kiel trotz einer weitgehend guten Leistung verloren. In der Handball-Bundesliga unterlagen die verletzungsgeplagten Berliner dem Rekordmeister am Donnerstag 22:26 (13:14). Der starke Nationaltorhüter Andreas Wolff trug mit zahlreichen Paraden entscheidend zum elften Kieler Sieg in Serie bei. Bester Werfer des THW war Lukas Nilsson, dem acht Tore gelangen. Für die Füchse war Hans Lindberg mit neun Toren am treffsichersten. Nach der fünften Niederlage im 14. Spiel wird der Rückstand der Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic auf die Tabellenspitze immer größer.

Mehr zum Thema Vor dem Spiel gegen THW Kiel Füchse halten Erwartungen an Spitzenspiel niedrig

Denn dort hat die SG Flensburg-Handewitt ihre Weiße Weste auch im 14. Spiel bewahrt. Der amtierende Deutsche Meister hatte in Gummersbach keine großen Probleme, siegte 33:23 und ist weiter verlustpunktfrei. (dpa)