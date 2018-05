Iker Romero wusste gar nicht, welche Hand er zuerst schütteln sollte. Der spanische Handball-Großmeister, neuerdings als Assistenztrainer der TSV Hannover-Burgdorf tätig, entschied sich schließlich für eine streng hierarchische Herangehensweise; zuerst gab es eine herzliche Umarmung für den Cheftrainer der Füchse Berlin, Velimir Petkovic. Es folgten Manager Bob Hanning, Sportdirektor Volker Zerbe und zu guter letzt Co-Trainer Max Rinderle. Was Romero, der ehemalige Kapitän der Füchse, seinen alten Weggefährten genau zuflüsterte, ging am Donnerstagabend im Geräuschpegel der mit 6000 Zuschauern besetzten Max-Schmeling-Halle zwar unter. Den Gesichtern zufolge muss es allerdings sehr unterhaltsam und charmant gewesen sein, ein typischer Romero eben. Bei den Füchsen ist der 37-Jährige ja nicht nur wegen seiner sportlichen Extraklasse in Erinnerung geblieben, sondern auch wegen seiner Sozialkompetenz.

So freundschaftlich wie vor dem Anpfiff ging es im weiteren Verlauf allerdings nicht zur Sache, im Gegenteil: Der Tabellenfünfte aus Hannover mit den ehemaligen Füchse-Profis Evgeni Pevnov und Sven-Sören Christophersen sowie dem künftigen Berliner Torhüter Malte Semisch verlangte dem Dritten aus Berlin im Bundesliga-Spitzenspiel alles ab - und musste sich am Ende doch geschlagen geben. Mit einem 25:24 (13:12)-Sieg behaupteten die Berliner Tabellenplatz drei und gleichwohl ihr Polster auf das lauernde Verfolgerfeld.

Berliner früh mit Mühe

Vier Tage nach der Gala gegen Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen hatten die Berliner jedoch ihre liebe Mühe und Not, in die Partie zu finden. Coach Petkovic modifizierte seine Anfangsformation auf einigen Positionen, unter anderem durfte der wiedergenesene Paul Drux von Beginn an mitwirken, später erhielt auch der zuletzt angeschlagene Stipe Mandalinic erstmals wieder Einsatzminuten. Die erhöhte Rotation wirkte sich negativ auf die Geschehnisse auf dem Feld aus, das Berliner Spiel war längst nicht so flüssig und zielführend wie noch am Sonntag. Vor allem schafften es die Gastgeber so gut wie nie, einfache Gegenstoßtore zu erzielen - es wäre ein probates Mittel gegen die massive Abwehr der Hannoveraner gewesen, die aus dem Positionsangriff deutlich schwerer zu überwinden ist.

So sah sich Petkovic nach einer Viertelstunde beim Stand von 4:8 zur ersten Auszeit gezwungen. Dem Impuls des Trainers folgte der vielleicht wichtigste in Halbzeit eins, er kam wie so oft von Silvio Heinevetter. Mit einem parierten Siebenmeter gegen Hannovers Torjäger Casper Mortensen läutete der Nationalkeeper die beste Phase der Berliner ein: kurz vor der Pause glich Kreisläufer Johan Koch zum 12:12 aus, mit der Sirene erzielte Fabian Wiede unter ohrenbetäubendem Lärm sogar die erste Führung der Berliner an diesem Abend.

Siebter Feldspieler bringt Hannover Erfolg

Nach dem Seitenwechsel bauten die Berliner ihre knappe Führung konsequent aus. Grundlage dafür war eine stabile Defensivleistung: die Hannoveraner benötigten neun Minuten, ehe ihnen der erste Treffer des zweiten Durchgangs gelang. Zu diesem Zeitpunkt waren die Füchse längst auf 18:13 davongezogen, vor allem Hans Lindberg tat sich als extrem sicherer Siebenmeterschütze hervor. Am Ende des Tages war der Däne einmal mehr bester Berliner Werfer (sechs Tore). Obendrein wusste sich Kreisläufer Johan Koch (fünf Tore) immer wieder in Position zu bringen.

In der Schlussphase versuchten die Gäste schließlich, mit dem taktischen Mittel des siebten Feldspielers noch einmal Spannung ins Spiel zu bringen - mit Erfolg. Zunächst schien die Partie mit dem Treffer zum 22:16 durch Fabian Wiede - mitten hinein ins verwaiste Hannoveraner Tor - bereits entschieden. In einem dramatischen Finale kämpften sich die Gäste aber noch einmal heran und glichen beim 24:24 erneut aus, weil den Berliner fast zehn Minuten lang kein Treffer gelang - bis Fabian Wiede den Ball mit der letzten Aktion zum 25:24-Sieg an die Unterkante der Latte und von dort ins Tore nagelte.