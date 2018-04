Velimir Petkovic ist von Hause aus ein positiver, kommunikativer Typ; immer für einen Schwatz, einen Spruch, einen Witz zu haben. Vor dem Spiel beim THW Kiel am Donnerstagabend (20:25) war der Trainer der Füchse Berlin allerdings so auffällig gut drauf, dass die Frage gestattet sein musste, welches Zaubermittel wohl in seinem morgendlichen Kaffee gelandet war. Falls die Berliner am Samstag – exakt 48 Stunden nach dem Duell in Kiel – einen Auswärtssieg im Viertelfinalhinspiel des EHF-Pokals im kroatischen Nasice landen sollten, stellte ihnen ihr Chef einen Mannschaftsabend in Aussicht. Wohl wissend, wie Petkovic so tickt, vergewisserten sich die Profis sogleich einiger Details. „Meine Jungs sind clever, die haben mich dann gefragt, wann am Sonntag Abfahrt ist“, berichtete der Coach. Die Antwort gefiel ihnen gar nicht: um drei Uhr in der Früh nämlich. Kein großer Spielraum also. Als Petkovic die Geschichte erzählt hatte, grinste er wie ein Kind am Weihnachtsmorgen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Laune des 61-Jährigen nach den jüngsten Ereignissen ins Negative umgeschlagen ist. Am Donnerstagabend verloren die Füchse das Topspiel in Kiel, obwohl sie zunächst 5:2 führten und anscheinend den besseren Plan besaßen. Viel schlimmer war allerdings, dass sich nach Paul Drux (Meniskusriss), Marko Kopljar (Achillessehnenriss) und Stipe Mandalinic (Kniebeschwerden) der nächste Spieler von Format verletzte: Mattias Zachrisson humpelte nach einem ganz normalen Zweikampf mit Kiels Nikola Bilyk vom Feld und trat die Weiterreise nach Kroatien gar nicht erst an. Am Morgen danach hieß es zwar, die Verletzung sei nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Zwei, drei Wochen wird Petkovic trotzdem auf seinen Ersatz-Spielmacher und gelernten Linksaußen verzichten müssen.

Auch der künftige Spielmacher Simon Ernst verletzte sich schwer

Die Geschichte fügt sich in den bisherigen Saisonverlauf der Berliner. „Ich bin ja schon ein paar Tage Manager des Vereins, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so viel Verletzungspech hatten“, sagt Bob Hanning. Die Geschehnisse kulminierten in der Verletzung von Simon Ernst, der ab der kommenden Saison die Spielmacherposition bei den Füchsen besetzen sollte. Nun hat sich der Kapitän des VfL Gummersbach erneut das Kreuzband gerissen, wenige Wochen, nachdem er exakt diese Verletzung auskuriert hatte. Manager Hanning reagierte mächtig angefressen und ließ das die Gummersbacher auch wissen. „Eigentlich waren unsere Personalplanungen für die neue Saison seit Monaten abgeschlossen“, sagt er, „jetzt müssen wir noch einmal aktiv werden.“ Im Moment hat Hanning auf der Suche nach geeigneten Kandidaten täglich Kontakt mit Spielerberatern. Unabhängig davon, ob sich die Berliner zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder für die Champions League qualifizieren oder mit der Teilnahme am EHF-Cup Vorlieb nehmen müssen, würden drei, vier neue Gesichter dem Kader gut tun. „Wir brauchen dringend neue Leute, bisher sind wir aber nicht fündig geworden“, sagt Hanning.

Dafür haben die Entscheidungsträger im Verein die ersten Lehren aus dieser bislang so erfolgreichen, aber eben auch von Verletzungen geplagten Saison gezogen. In der Vorbereitung auf die Spielzeit 2018/19 werden die Füchse zum ersten Mal ein ausgewiesenes Athletik-Trainingslager absolvieren. Ort und konkretes Datum stehen zwar noch nicht fest, das Programm dafür schon. Hanning sagt: „Die Spieler werden fünf, sechs Tage keinen Ball in der Hand halten, bevor wir dann ins richtige Trainingslager einsteigen und uns mit handballerischen Inhalten auseinandersetzen.“