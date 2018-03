Die ganze Überlegenheit der Füchse zeigte sich am Sonntagnachmittag in einer Szene. Nach 25 Minuten verhinderte wieder mal ein Block der Berliner Abwehr den Wurf vom Gegner, Torhüter Silvio Heinevetter schnappte sich den Ball und warf ihn in hohem Bogen punktgenau in den Lauf von Mattias Zachrisson. Der Schwede schraubte sich in die Höhe und pflückte sich das Zuspiel aus der Luft. Dass er dabei von seinem Gegenspieler übel zu Boden gerissen wurde, störte den Schweden kaum, im Liegen erzielte Zachrisson das zwischenzeitliche 14:8.

Es war ein eher lockerer Nachmittag für die Handballer aus Berlin. Gegen überforderte Gäste von Helvetia Anaitasuna reichte es in der Gruppenphase vom EHF-Cup zu einem ungefährdeten 34:23 (17:10)-Erfolg. Damit stehen die Füchse mit drei Siegen aus vier Spielen weiter blendend da und spielen in drei Wochen gegen Tabellenführer St. Raphael aus Frankreich um den Gruppensieg, der neben den drei besten zweiten Plätzen für das Viertelfinale berechtigt.

„Das war eine Pflichtaufgabe“, sagte Füchse-Coach Velimir Petkovic anschließend: „Wir haben die bessere Mannschaft, und ich habe das so erwartet.“

Vor 5983 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle starteten die Berliner mit Steffen Fäth als Spielmacher; Zachrisson, der zuletzt auf dieser Position überzeugte, saß zu Beginn nur auf der Bank. Die Gastgeber brauchten eine Viertelstunde, ehe sie so richtig ins Spiel fanden und aus den etlichen Paraden von Torhüter Heinevetter Kapital schlagen konnten. Mit der Einwechselung von Fabian Wiede bauten die Berliner ihren Vorsprung dann kontinuierlich aus. Der Nationalspieler, der nach seiner Verletzungspause zuletzt in Lemgo wieder erste Spielminuten sammelte, hatte bereits beim Aufwärmen die überzeugendste Ausstrahlung gehabt und brachte dies nun mit vielen klugen Pässen und selbstbewussten Einzelaktionen auch auf die Platte. Nach zwei aufeinanderfolgenden Drei-Tore-Läufen setzte sich Berlin nach 25 Minuten schließlich auf 14:8 ab.

Mit einem Sieben-Tore-Vorsprung (17:10) im Rücken nahmen es die Füchse nach der Pause dann etwas weniger ernst. Mit Petr Stochl für Heinevetter im Tor drohte der Vorsprung zu schmelzen. Was den Berliner Spielern zuvor noch gelang, ging nun schief. Einfache Pässe landeten im Aus, bei doppelter Überzahl ließen sie sich den Ball abnehmen und plötzlich schien der Gast aus Spanien doch noch einmal Aufwind zu bekommen (19:22/44. Minute). Doch nicht mit Stochl!

Acht Minuten vor Schluss warfen die Spanier schließlich ihr letztes Tor. Stochl hielt nun alles. In einer der letzten Szenen hielt der Publikumsliebling erst einen Hammer aus dem Rückraum, dann den Nachschuss vom Kreis, dann den Nachschuss vom Nachschuss vom Kreis. Die Halle tobte.