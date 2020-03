Alfred Gislason hatte sich wirklich gefreut auf diesen Tag. Dabei war der Termin seiner Premiere als Handball-Bundestrainer - Freitag, der 13. März - zumindest für abergläubische Menschen nicht gerade glücklich gewählt. Andererseits: Was sollte schon schiefgehen in der Magdeburger Bördelandhalle, seinem zweiten Wohnzimmer?

Das einheimische Publikum würde Gislason, den alten Erfolgstrainer des SC Magdeburg, der den Klub kurz nach der Jahrtausendwende zur Deutschen Meisterschaft und später sogar zum Champions-League-Sieg führte, einen ebenso herzlichen wie stürmischen Empfang bereiten, die Wände würden gewissermaßen wackeln. „Dass es an meiner alten Wirkungsstätte passiert, mit der ich so viele schöne Erinnerungen verbinde, ist natürlich ein Zufall“, hat Gislason kürzlich gesagt, „aber ein besonders schöner Zufall.“

In Magdeburg hatte Gislason einst erfolgreich als Klubtrainer gearbeitet

Das war vor der Corona-Krise, als der Begriff des „Geisterspiels“ im Grunde nur existierte, um ein abstraktes Szenario wie leere Sportstätten zu beschreiben. Mittlerweile ist daraus längst Realität geworden, an diesem Freitag ist erstmals auch Deutschlands Handball-Nationalmannschaft von den Folgen und der rasanten Ausbreitung des Virus betroffen: Gislasons Premierenveranstaltung, das Testspiel gegen die Niederlande (18 Uhr, live bei ARD), findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Lediglich der übertragende Sender und ein paar wenige angemeldete Journalisten werden tatsächlich vor Ort sein dürfen, ganz ähnlich wie beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln unter der Woche.

Für Gislason dürfte also aus einem emotionalen Abend ein sehr zweckmäßiger werden. Für den Isländer, den die Verantwortlichen beim Deutschen Handballbund (DHB) Anfang Februar in einer Nacht- und Nebelaktion gegen seinen umstrittenen Vorgänger Christian Prokop ausgetauscht hatten, geht es vor allem um eine Sache: jede Minute der kostbaren Zeit zu nutzen, die er mit seiner neuen Mannschaft hat, um diese auf die Olympia-Qualifikation im April vorzubereiten.

Der Test gegen die Niederländer ist im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation enorm wichtig

Vor dem Vierer-Turnier mit den Teams aus Schweden, Slowenien und Algerien, von denen zwei nach Tokio fahren dürfen, bildet das Länderspiel gegen die Niederlande den Abschluss des einzigen mehrtägigen Lehrgangs, der Gislason zur Verfügung steht. „Die Vorfreude, dass es losgeht, dass ich die Mannschaft zum ersten Mal zusammen habe, ist riesengroß“, sagte Gislason kürzlich.

Gegen die international eher zweitklassigen Niederländer, die das deutsche Team bei der jüngsten Europameisterschaft im Januar noch deutlich geschlagen hat (34:23), sind vom neuen Bundestrainer keine grundlegenden Einschnitte respektive Änderungen zu erwarten. „Ich habe mir alle EM-Spiele angesehen und analysiert - und vieles, was ich gesehen habe, war wirklich gut", hat Gislason kürzlich bei einer Pressekonferenz in der japanischen Botschaft in Berlin erzählt - ein bewusst gewählter, symbolträchtiger Ort auf der vom DHB proklamierten „Road to Tokyo".

Gleichwohl räumte Gislason ein: „Mir sind auch ein paar Sachen aufgefallen, die wir definitiv besser machen können.“ Ein zentraler Kritikpunkt unter Prokops Verantwortung lautete etwa: dem Offensivspiel fehlten Struktur und ein nachvollziehbarer Plan. Ob und inwiefern Gislason diese Tatsache in der Kürze der Zeit ändern kann, wird spannend zu beobachten sein.

Gislason steht sofort unter Druck - aber damit kennt er sich aus

„Ich kann natürlich nicht alles auf den Kopf stellen, das habe ich auch nicht vor“, sagt der Bundestrainer. Schließlich ist Handball auf höchstem internationalen Niveau ein Spiel, in dem es auf die Zehntelsekunde ankommen kann, in dem Abläufe und taktische Varianten einstudiert werden müssen, ehe sie sitzen und aufgeführt werden können.

Vor der Olympia-Quali lastet also viel Verantwortung auf Gislason, man könnte auch sagen: gehöriger Druck. Aber das macht dem 63-Jährigen nach eigener Aussage überhaupt nichts aus: „Für viele ist das etwas Angsteinflößendes, aber ich habe das meistens als etwas Positives empfunden“, sagt Gislason, „denn Druck ist die Erwartung, etwas richtig Gutes abzuliefern.“