Christian Prokop will in diesen Tagen so wenig Ablenkung wie möglich zulassen. Der Handball-Bundestrainer meidet die sozialen Netzwerke und schaut wirklich nur im Notfall auf sein Handy. „Wenn das Turnier läuft, werde ich im Tunnel sein", kündigte er vor Beginn der Handball-Weltmeisterschaft an.

Tagesspiegel | Christoph Dach