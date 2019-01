Gute Perspektive für die Hauptrunde

Die Ausgangslage ist trotz der zwei vermeidbaren Unentschieden gegen Russland und Frankreich gut. Das deutsche Team ist bereits für die Hauptrunde (ab Samstag in Köln) qualifiziert und wird diese aller Voraussicht nach mit 3:1 Punkten starten. Das würde bedeuten, dass sie den angepeilten Einzug ins Halbfinale in der eigenen Hand hätte. „Wir gehen mit einem Plus von elf Toren gegenüber den Franzosen ins Rennen. Das heißt, wenn wir genauso oft wie die Franzosen gewinnen, kommen sie an uns nicht mehr vorbei“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. „Insofern ist das eine sehr komfortable Ausgangsposition.“ (dpa)