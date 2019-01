Halbzeit bei den ersten Hauptrundenspielen

In knapp zwei Stunden startet die deutsche Mannschaft gegen Island in die Hauptrunde. Für Spanien und Frankreich hat diese bereits begonnen. Zur Halbzeit steht es im ersten Spiel in der deutschen Gruppe in Köln 17:15 für die Franzosen. In der anderen Gruppe führt Schweden in Herning 19:14 gegen Tunesien.