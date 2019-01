Aus, Schluss, vorbei

Die Schlusssirene ertönt, der Endstand lautet: 31:23. In den letzten Minuten hat es die deutsche Mannschaft ein wenig zu locker angehen lassen angesichts ihrer großen Führung. Die Fans in der Arena am Ostbahnhof lassen allerdings Nachsicht walten und feiern ihr Team. Warum sollten sie das auch nicht tun? Das DHB-Team hat an fünf Abenden in Berlin für erstklassige Unterhaltung und ein paar schöne Dramen gesorgt.