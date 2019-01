Zweites Hauptrundenspiel am Montag gegen Kroatien +++ Stefan Kretzschmar legt nach in Debatte um Meinungsfreiheit +++ Das deutsche Team startet in Köln mit einem souveränen Sieg gegen Island in die Hauptrunde +++ Die Stimmung reißt alle mit +++ Prokop: "Die Art und Weise unseres Spiels begeistert" +++ Enger Zeitplan schlaucht die Spieler