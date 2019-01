Das Spiel läuft wieder - 35 Minuten sind um



Wiede heute in nicht so bestechender Form wie noch am Montag. Aber das sei ihm natürlich direkt verziehen. Schüsse gehen daneben, Pässe kommen nicht durch. Aber dafür gibt es ja zum Beispiel Musche, der das erste Tor für die Deutschen nach der Pause macht, und Böhm mit dem zweiten: 19:17. Hinten Heinevetter mit einer Parade nach der nächsten.