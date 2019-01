Papier contra Kretzschmar

Der frühere Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier hat den Aussagen von Stefan Kretzschmar zur Meinungsfreiheit im Profisport widersprochen. "Die Meinungsfreiheit ist eines der wichtigsten Grundrechte unserer Verfassung. Und ich sehe sie nicht in Gefahr", sagte der langjährige Präsident des Bundesverfassungsgerichts der "Bild"-Zeitung (Dienstag). "Was Herr Kretzschmar da sagt, halte ich für eine grobe Verzerrung der tatsächlichen Gegebenheiten."

Kretzschmar hatte in einem Interview mit t-online.de gesagt, dass Profisportler in Deutschland keine gesellschafts- oder regierungskritische Meinung haben dürften. Zuspruch bekam Kretzschmar von Seiten der AfD. Deren Kreisverband in Heidelberg hatte Kretzschmars Äußerungen auf Twitter weiterverbreitet.