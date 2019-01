Ein besseres Freundschaftsspiel?

Der Gedanke liegt zumindest nah. Gastgeber Deutschland steht bereits sicher mit 3:1 Punkten in der Hauptrunde, die am Samstag in Köln beginnt. Es ist also davon auszugehen, dass Bundestrainer Christian Prokop eine paar Stammkräfte schonen wird, obwohl sein Assistent Alex Haase vor dem Spiel noch betonte: "Wir nehmen das Ganze sehr ernst und wollen im Rhythmus bleiben." Was man eben so sagen muss.