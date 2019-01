Zweites Hauptrundenspiel am Montag gegen Kroatien +++ Stefan Kretzschmar legt nach in Debatte um Meinungsfreiheit +++ Das deutsche Team startet in Köln mit einem souveränen Sieg gegen Island in die Hauptrunde +++ Die Stimmung reißt alle mit +++ Prokop: "Die Art und Weise unseres Spiels begeistert" +++ Enger Zeitplan schlaucht die Spieler

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Kein Beitrag vorhanden Julian Graeber Vorbei! Das Spiel ist aus. Deutschland gewinnt 22:21. | Julian Graeber Kroatien verkürzt auf 21:22. 20 Sekunden noch. | Julian Graeber 22:20 Das könnte es gewesen sein. Gensheimer erhöht auf 22:20. | Julian Graeber Letzte Minute läuft. Weiter 21:20 | Julian Graeber 21:20 Zwei Minuten noch und jetzt führt das deutsche Team wieder. Nach einer guten Wolff-Parade geht es schnell und Pekeler trifft zum 21:20. | Julian Graeber 20:20 Steffen Fäth gleicht wieder aus. Was für ein Krimi! | Julian Graeber 19:20 Die Kroaten antworten schnell. 19:20 und noch dreieinhalb Minuten. | Julian Graeber 19:19 Auf Fabian Wiede ist Verlass. Die Schiedsrichter haben den Arm schon oben, da wirft er aus der zweiten Reihe und trifft wieder in den Winkel. 19:19. Vier Minuten noch. | Julian Graeber 18:19 Den deutschen Angreifern zittern offenbar die Hände. Trotz guter Chancen will der Ball nicht rein. Uwe Gensheimer vergibt von links außen. Auf der anderen Seite machen es die Kroaten besser. 18:19. | Julian Graeber 18:18 Jetzt ist es passiert. Ausgleich. 18:18. Siebeneinhalb Minuten noch. | Julian Graeber Starke Parade Wolff Nach einem Ballverlust von Paul Drux haben die Kroaten alleine vor Andreas Wolff die Chance auf den Ausgleich, doch der Torwart reißt das Bein hoch und pariert hervorragend. | Julian Graeber 18:17 Die Kroaten haben gestern Abend noch gespielt und hatten demnach einen Tag weniger Pause. Bisher halten sie hier aber weiter voll dagegen und verkürzen auf ein Tor. Bundestrainer Christian Prokop nimmt eine Auszeit. 18:17 zehn Minuten vor dem Ende. | Julian Graeber 18:16 Noch elf Minuten sind in Köln zu spielen und das deutsche Team schafft es momentan nicht, sich entscheidend abzusetzen. 18:16. | Julian Graeber 18:15 Erstmals drei Tore Vorsprung für das deutsche Team. Fabian Wiede trifft genau links oben in den Winkel. 18:15. Kroatien nimmt eine Auszeit. | Julian Graeber 17:15 Noch 16 Minuten und es bleibt weiter extrem spannend. Jeder Ballbesitz ist hart umkämpft, es gibt kaum einfache Tore. 17:15. | Julian Graeber 15:13 Kai Häfner wuchtet den Ball mit links ins Tor. | Julian Graeber 14:13 Nachdem es die Deutschen mehrfach verpasst haben, auf zwei Tore Vorsprung zu erhöhen, gleichen die Kroaten aus. Im nächsten Angriff gibt es nach Foul an Kohlbacher Siebenmeter und den verwandelt Gensheimer sicher. 14:13 | Julian Graeber Chancenverwertung Das deutsche Team vergibt vorne einige gute Chancen und verpasst es damit, sich ein kleines Polster herauszuspielen. 13:12. | Julian Graeber Zeitstrafe Kroatien Die Kroaten sind erst seit Kurzem wieder komplett, da bekommen sie schon die nächste Zeitstrafe. 13:12. | Julian Graeber 12:11 Die zweite Halbzeit beginnt gut. Fabian Böhm erzielt das schnelle 12:11, dazu gibt es eine Zeitstrafe für die Kroaten. | Weitere Beiträge