Zweites Hauptrundenspiel am Montag gegen Kroatien +++ Stefan Kretzschmar legt nach in Debatte um Meinungsfreiheit +++ Das deutsche Team startet in Köln mit einem souveränen Sieg gegen Island in die Hauptrunde +++ Die Stimmung reißt alle mit +++ Prokop: "Die Art und Weise unseres Spiels begeistert" +++ Enger Zeitplan schlaucht die Spieler

Julian Graeber Erste Führung Deutschland wieder komplett und jetzt erstmals in Führung. Fabian Wiede von den Füchsen erzielt mit seinem zweiten Tor das 4:3. | Julian Graeber Strobel verletzt Martin Strobel liegt am Boden und hat sich offenbar am Knie verletzt. Der 32-Jährige muss auf der Trage vom Feld gebracht werden. Das sieht gar nicht gut aus. | Julian Graeber Zeitstrafe gegen Wiencek Die deutsche Offensive tut sich schwer. Kroatien bisher sehr präsent. Patrick Wiencek muss für zwei Minuten vom Feld, Andreas Wolff pariert aber den anschließenden Siebenmeter. 2:3. | Julian Graeber Gensheimer zum 1:2 Den ersten Treffer für das deutsche Team erzielt - wie könnte es anders sein? - Uwe Gensheimer. 1:2. | Julian Graeber Das erste Tor Das erste Tor machen die Kroaten. 0:1 nach 35 Sekunden. | Julian Graeber Anpfiff Die Hymnen wurden gesungen, die Teams sind bereit. Zeit für das zweite Hauptrundenspiel. | Julian Graeber Vorstellung des @DHB_Teams in Köln. Anpfiff in wenigen Augenblicken. #HandballWM2019 #CROGER https://t.co/hvTLu6Y04n — Tagesspiegel Sport on Twitter (@tspsport) https://twitter.com/TspSport/status/1087431593910849537 | Julian Graeber Bild: Federico Gambarini/dpa | Julian Graeber Gleich geht's los

Die Stimmung unter den 19.000 Zuschauern in Köln ist schon ganz gut und in zehn Minuten geht es los. Mit einem Sieg gegen Kroatien wäre Deutschland sicher für das Halbfinale qualifiziert. | Julian Graeber Erstmal Warm Up! Let's do this together, Köln!!!🤜🤛 #CROGER #aufgehtsDHB #Handball19 #Handball @ZDFsport https://t.co/5sZ7DlMWdA — DHB_Nationalteams on Twitter (@dhb_teams) https://twitter.com/DHB_Teams/status/1087428195941523456 | Julian Graeber Die Ausgangssituation Gruppe 1: Frankreich 4 3 1 0 +14 113:99 7

Deutschland 3 2 1 0 +18 83:65 5

Spanien 4 2 0 2 +12 117:105 4

Kroatien 3 2 0 1 +5 80:75 4

Brasilien 4 1 0 3 -24 96:120 2

Island 4 0 0 4 -25 93:118 0



Gruppe 2: Dänemark 3 3 0 0 +21 91:70 6

Schweden 3 3 0 0 +18 95:77 6

Norwegen 3 2 0 1 +10 92:82 4

Ungarn 4 1 1 2 -1 108:109 3

Ägypten 3 0 1 2 -7 82:89 1

Tunesien 4 0 0 4 -41 90:131 0

| Julian Graeber Norwegen schlägt Schweden

Die frühen Spiele sind vorbei: Brasilien hat 24 Stunden nach der Überraschung gegen Kroatien keine Chance und verliert 24:36 gegen Spanien. In der anderen Gruppe schlägt Norwegen Schweden mit 30:27 und zieht am Nachbarn vorbei. Die Norweger haben damit beste Chancen auf das Halbfinale. | Julian Graeber Die Zwischenstände

Die frühen Spiele gehen in die Schlussphase. Norwegen führt weiter gegen Schweden. 15 Minuten vor dem Ende steht es 25:20. Bei Spanien - Brasilien ist die Lage noch klarer. Die Iberer haben mit 29:22 alles unter Kontrolle. | Benjamin Apitius Und ab geht's in die Kabine! Die ⏳ Uhr tickt!🙌 #CROGER #aufgehtsDHB #handball19 #Handball #HeimWM @ZDFsport https://t.co/XdHNponHlB — DHB_Nationalteams on Twitter (@dhb_teams) https://twitter.com/DHB_Teams/status/1087407038861324288 | Julian Graeber Die Halbzeitstände Die ersten beiden Spiele des Tages gehen in die Pause. Spanien führt in Köln 19:13 gegen Brasilien. In Herning steht es zur Pause 17:14 für Norwegen im skandinavischen Duell gegen Schweden. | Julian Graeber Die frühen Spiele laufen In Köln und Herning laufen die ersten Spiele des Tages. In der deutschen Gruppe hat Spanien gegen Brasilien den besseren Start erwischt und führt nach elf Minuten 6:3. In der anderen Gruppe steht es nach zwölf Minuten 6:4. | Julian Graeber Analytiker aus Potsdam Hinter den Spielern und dem Bundestrainer arbeiten noch viele weitere Menschen für den Erfolg der Handball-Nationalmannschaft. Die Kollegen von der "PNN" stellen den Potsdamer Alexander Haase vor, der als Co-Trainer unter anderem für die Gegneranalyse zuständig ist. Kühler Kopf im Hexenkessel Potsdam - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft schreibt weiter an ihrem Wintermärchen 2019. Und zu den Autoren gehört auch der Potsdamer Alexander Haase, wenngleich er „nur" am Seitenrand den Stift schwingt. Als Assistent von Bundestrainer Christian Prokop hat Haase seinen Anteil daran, dass das Team Deutschland bei der Heim-Weltmeisterschaft noch unbezwungen und auf einem guten Weg in Richtung Halbfinalqualifikation ist. Pnn | Tobias Gutsche | Julian Graeber Brasilien gegen Kroatien In einer Stunde geht es los in Köln. Nein, noch nicht mit dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Kroatien. Brasilien, das gestern überraschend gegen die Kroaten gewonnen hat, trifft auf Spanien. Beide Teams haben eine Bilanz von einem Sieg und zwei Niederlagen. Ins Halbfinale werden sie wohl nicht einziehen, wie mein Kollege Christopher Stolz vorhin aber bereits geschrieben hat, geht es durchaus noch um einiges, und zwar um die Teilnahme am Olympia-Quali-Turnier. | Christopher Stolz Sportler begeistert von der Handball-WM Deutsche Aktive aus anderen Sportarten haben sich begeistert zur Heim-Weltmeisterschaft geäußert. Für Skirennfahrer Felix Neureuther ist es die körperliche Härte, die den Handball zu einer „der absolut coolsten Sportarten“ mache.

Trainer Niko Kovac vom Fußball-Rekordmeister FC Bayern München schätzt die Dramatik bei der WM in Deutschland, „weil es rauf und runter geht“. Und sein Kollege Julian Nagelsmann von der TSG 1899 Hoffenheim glaubt sogar, dass sich der Fußball vom Handball einiges abschauen kann: „Man versucht zu spielen und nicht so viel zu labern, das würde uns auf dem Fußballfeld auch gut zu Gesicht stehen.“

Die Endrunde begeistert weit über die Grenzen ihrer Sportart hinaus. Aber warum ist das so? Die Gründe dafür sind weitaus vielfältiger, als die Aussagen ihrer prominenten Fans vermuten lassen. Körperlichkeit, Robustheit, Kompromisslosigkeit - all das fasziniert beim Handball schon lange. „Du siehst Kerle, wie sie zusammenrummsen. Und wie sie dann aufstehen und keiner muckt“, sagte Trainer Christian Streich vom SC Freiburg. (dpa)

