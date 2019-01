Fritz setzt auf Sieg der Deutschen Der ehemalige Handball-Nationaltorwart Henning Fritz glaubt an den Einzug der deutschen Mannschaft ins WM-Finale. „Die Euphorie im Land ist groß, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir dank Brasilien in der Hauptrunde eine so gute Ausgangsposition hatten. Trotzdem geht Deutschland als Favorit ins Spiel“, schrieb er in seiner Kolumne bei t-online.de. Als möglichen Finalgegner wünscht sich der 44-Jährige den Co-Gastgeber Dänemark. „Wenn am Ende beide Ausrichter im Finale stehen, wäre das ein tolles Endspiel mit großartiger Stimmung.“ Die Dänen treffen heute im anderen Halbfinale auf Frankreich. (mit dpa)