Schlussviertelstunde Wir legen uns jetzt mal fest: Hier brennt heute nichts mehr an in der Arena am Ostbahnhof. Eine Viertelstunde vor Schluss beträgt das Polster weiterhin sieben Tore. Jetzt noch souverän de Schlussviertelstunde runterspielen und dann ist der zweite Sieg im zweten Vorrundenspiel in trockenen Tüchern.