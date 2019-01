Herber Verlust

Der Jubel war groß nach dem knappen 22:21-Sieg in Köln gegen Kroatien. Und doch gab es auch traurige Gesichter nach dem Spiel - dann, als die Fragen nach Spielmacher Martin Strobel aufkamen. Der hatte sich in der Anfangsphase das Knie verdreht, blieb schmerzverzerrt liegen und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Diagnose: Innenbandriss mit Verdacht auf Kreuzbandriss. Strobel wird den deutschen in den verbleibenden drei Partien gegen Spanien sowie im Halbfinale und einem möglichen Finale fehlen.