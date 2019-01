Für Finn Lemke ist es längst Normalität, alle paar Tage auf Gegner zu treffen, die einen halben Kopf kleiner sind als er. Mit seinem Gardemaß von 2,10 Metern überragt der Defensivspezialist der Nationalmannschaft den Durchschnittshandballer um 10, 15, ja, manchmal auch 20 Zentimeter. So weit, so gewöhnlich.

Am Donnerstagabend hat Lemke sich und sein Verhalten auf dem Feld allerdings komplett neu justieren müssen. Die Mitstreiter des vereinten Teams aus Korea waren nicht nur einen halben, sondern teilweise einen ganzen Kopf kleiner. „Das wird garantiert unorthodox“, hatte Lemke schon vor dem Auftaktspiel der Weltmeisterschaft zwischen Gastgeber Deutschland und dem asiatischen Vertreter in der Arena am Berliner Ostbahnhof gesagt. Es war keine sonderlich gewagte Prognose, die sich im Verlauf des Abends erfüllen sollte.

So groß und offensichtlich wie die physischen Unterschiede war auch das Niveau, das beide Abordnungen auf das Parkett der Arena am Ostbahnhof brachten. Am Ende stand ein erwartungsgemäß klarer Erfolg für die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop; sie gewann 30:19 (17:10) und durfte sich über einen gelungenen Start ins Turnier freuen, das am Samstag mit dem Duell gegen Brasilien seine Fortsetzung aus deutscher Sicht finden wird.

Die Koreaner hielten am Anfang gut mit

Bevor die ersten Bälle im Netz zappelten, ging es zunächst nostalgisch zu; ein paar Handball-Helden vergangener Tage , unter ihnen Ex-Bundestrainer Heiner Brand sowie die ehemaligen Nationalspieler Stefan Kretzschmar, Henning Fritz, Pascal Hens und Dominik Klein brachten unter lautstarkem Jubel der 13 500 Besucher den WM-Pokal in die Spielstätte, um den in den nächsten zweieinhalb Wochen 24 Teilnehmer streiten. Nach der Begrüßung durch Weltverbands-Präsident Hassan Moustafa, der als junger Mann in Leipzig studiert hat und seine Rede größtenteils auf Deutsch hielt, war die politische Prominenz an der Reihe: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete die 26. Handball-Weltmeisterschaft, die zum ersten Mal in zwei Ländern stattfindet – neben Deutschland auch in Dänemark. „Möge die beste Mannschaft gewinnen“, sagte Steinmeier. Auch Altkanzler Gerhard Schröder, der mit einer Koreanerin liiert ist, weilte unter den zahlreichen Ehrengästen, ebenso Thomas Bach, der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees.

Zur allgemeinen Überraschung konnten die Koreaner, die in ihren Testspielen gegen deutsche Drittligisten verloren hatten, in der Anfangsphase noch erstaunlich gut mithalten; tatsächlich gelang ihnen der erste Treffer des Abends. In der Folge sorgten die Deutschen allerdings für klare Verhältnisse. Bei der turnusmäßigen Analyse des Gegners hatte Bundestrainer Prokop offenbar Schwächen im Rückzugsverhalten und massive physische Nachteile der Koreaner im Mittelblock diagnostiziert. Folglich lief fast jeder Angriff über die Kreisspieler Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler sowie die Außen Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki. Auch in der Defensive packten die Gastgeber ordentlich zu, phasenweise sogar zu ordentlich. In dreifacher deutscher Unterzahl verkürzten die Koreaner auf 5:7, Prokop grätschte dazwischen - Auszeit.

Am Ende spielte Deutschland sogar mit siebten Feldspieler

Mit einer frühen Roten Karte gegen Kim Dongmyung nach einem Foul an Steffen Fäth schwächten sich die Asiaten jedoch selbst. Dennoch verfehlte die Grüne Karte ihre Wirkung nicht: Bis zur Halbzeitsirene warfen die Deutschen ein Sieben-Tore-Polster heraus, das ohne den starken Jaeyong Park im koreanischen Tor noch deutlich komfortabler ausgefallen wäre. Dass trotzdem allerhand Adrenalin im Spiel war, verdeutlichte eine Szene zwischen Uwe Gensheimer und Suyoung Jung; Deutschlands Kapitän lieferte sich nach einem Zusammenstoß mit dem Koreaner ein ordentliches Wortgefecht. Zur Pause (17:10) wedelten die Fans in der Arena vorbildlich mit ihren kleinen Deutschland-Fähnchen, die vor dem Anpfiff vorsorglich auf allen Plätzen verteilt worden waren.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Deutschen dann nichts mehr anbrennen und bauten ihre Führung beständig aus. Am Ende durfte sich Bundestrainer Prokop sogar den Luxus erlauben, jedem Nominierten aus seinem Kader Einsatzminuten zu gewähren und taktische Experimente wie dem Einsatz des siebten Feldspielers einem Praxistest zu unterziehen. Einen besonderen Ausschlag erreichte das Lautstärkepegel noch einmal nach den Einwechslungen von Paul Drux und Silvio Heinevetter, die ihr Geld im Alltag bei den Füchsen Berlin verdienen. Bester deutscher Werfer war Kapitän Uwe Gensheimer mit sieben Treffern.