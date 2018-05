Hoch oben im Gästeblock zogen sie bereits eine Stunde vor Anpfiff ihre T-Shirts aus und untermauerten ihre Aktion mit entsprechendem Liedgut: „Eins, zwei, drei – Oberkörper frei!“ Passenderweise sollte sich die ausgelassene Stimmung bei wunderbarem Fußballwetter auch direkt auf die Herren Profis unten auf dem Rasen übertragen: Am 33. Bundesliga-Spieltag boten die Abordnungen von Hannover 96 und Hertha BSC den 49.000 Besuchern im ausverkauften Stadion von Beginn an eine offene und höchst unterhaltsame Partie, die wenig mit dem destruktiven und von Taktik geprägten Gebolze zu tun hatte, das man im Verlauf der Saison schon an so vielen Standorten erdulden musste.

Schleppender Start

Dummerweise nahm das Ganze aus Sicht von Hertha BSC kein gutes Ende; die Berliner verloren sich und ihre Ordnung irgendwo in diesen anarchistischen Verhältnissen und kassierten am Ende eine deutliche 1:3 (0:3)-Niederlage beim Aufsteiger aus Niedersachsen. Damit kann das Team von Trainer Pal Dardai seine ohnehin überschaubaren und theoretischen Chancen auf eine abermalige Europapokal-Teilnahme ad acta legen. Die 96er durften dagegen eine feucht-fröhliche Party mit ihrem Anhang feiern; der Klassenerhalt ist ihnen nicht mehr zu nehmen.

Eine Woche nach dem schmeichelhaften 2:2 im Heimspiel gegen den FC Augsburg veränderte Dardai seine Startformation lediglich auf einer Position: Fabian Lustenberger besetzte die Planstelle von Innenverteidiger Niklas Stark, der kurzfristig mit muskulären Problemen passen musste. Abgesehen von dieser Personalie begannen die Gäste ähnlich unkonzentriert wie eben gegen Augsburg; es dauerte keine vier Minuten, ehe Rune Jarstein im Berliner Tor zum ersten Mal hinter sich greifen musste. Niclas Füllkrug bediente Martin Harnik, der den Ball nach feiner Mitnahme zum 1:0 versenkte. Hertha antwortete seinerseits: Davie Selke setzte eine Flanke von Vladimir Darida aus zentraler Position knapp neben das Tor. Es sollte allerdings für lange Zeit der letzte nennenswerte Vorstoß der Gäste bleiben.

Auf der anderen Seite schluderten, schlampten und schwammen die Berliner, wie man es unter der Verantwortung von Dardai selten gesehen hat. Hannover erspielte sich eine Chance nach der anderen: Zunächst verpasste Füllkrug eine scharfe Hereingabe knapp, wenig später setzte er den Ball ans Lattenkreuz und läutete damit die beste Phase der Gastgeber ein: Kurz vor der Pause bediente Pirmin Schwegler per Freistoß Publikumsliebling Salif Sané, der in seinem letzten Heimspiel für Hannover aus fünf Metern mühelos zum 2:0 einköpfte.

Hannover spielt lockerer

Und während die Wiederholung des zweiten Tores noch über die Stadion-Monitore lief, fiel bereits der dritte Treffer: Karim Rekik leistete sich in der Vorwärtsbewegung einen Ballverlust, der kapitale Folgen haben sollte. Timo Hübers schickte den bis dato glücklosen Füllkrug auf die Reise – und diesmal schlug der Schuss des Stürmers aus spitzem Winkel zum 3:0 im Berliner Tor ein.

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Gäste, ihr Spiel nach vorn zu intensivieren – oder überhaupt ein Offensivspiel zu Stande zu bringen. Dardai brachte nach 52 Minuten einen zweiten Stürmer in Person von Vedad Ibisevic. Wirklich gefährlich wurden Berliner allerdings selten, obwohl Hannovers Gegenwehr angesichts des Drei-Tore-Polsters nun merklich nachließ; die 96er gingen längst nicht mehr so aggressiv auf den Gegner wie noch in Hälfte eins und ließen Hertha weitestgehend gewähren.

So tat ihnen auch das einzige Gegentor kaum weh: Darida steckte an der Strafraumgrenze zu Davie Selke durch, der aus zehn Metern zum 3:1 vollendete und oben im Block neuerliche Euphorie auslöste. In der Schlussviertelstunde intonierten die mitgereisten Berliner Fans einen Klassiker, der in folgender Feststellung kulminierte: „… wir wollen alle besoffen sein.“ In diesem Zustand wäre Herthas Auftritt zumindest halbwegs erträglich gewesen.