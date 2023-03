Hansi Flick benennt DFB-Aufgebot Leroy Sané, Antonio Rüdiger und Niklas Süle sind wohl nicht mehr dabei

Bundestrainer Hansi Flick gibt am Freitag um 14 Uhr bekannt, mit welcher Mannschaft er die Testspiele gegen Peru am 25. März und gegen Belgien am 28. März bestreiten wird. Klar ist schon jetzt, dass der Umbruch nach der völlig verpatzten Weltmeisterschaft in Katar etwas umfassender ausfallen wird.

Nach Angaben der „Bild“-Zeitung verzichtet Flick (58) zunächst mal auf Bayern-Profi Leroy Sané (27), der wegen seiner Leistungen zuletzt eher eine Nebenrolle spielte. Zudem soll der bisherige Abwehrchef Antonio Rüdiger (30) von Real Madrid vorerst außen vor sein. Verteidiger Niklas Süle (27) von Borussia Dortmund könnte es ebenfalls treffen.

Schon länger steht fest, dass Bayern-Urgestein Thomas Müller (33) und Ilkay Gündogan, Kapitän bei Manchester City, bei den Spielen in Mainz und Köln nicht mit dabei sein werden (32).

Dass es die eine oder andere Überraschung geben wird, hatte Flick zuletzt bereits im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ angekündigt. Hier hatte er von seinem Vorhaben berichtet, „ein paar neue Spieler einzuladen und zu sehen, wie sie sich in unserer Gruppe verhalten“.

