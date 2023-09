Hansi Flick vor der Entlassung? Endzeitstimmung bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Für Hansi Flick bot der Sonntagmorgen das Gegenprogramm zu den desaströsen Erlebnissen am Abend zuvor. Nach einem erschreckenden Auftritt gegen Japan, das die DFB-Elf völlig verdient mit 1:4 verloren hatte, durften der Bundestrainer und seine Spieler glücklichen Kindern Autogramme geben. Bei den Jüngsten zählen die Unterschriften der Nationalmannschaft noch etwas. Dass sich der Fußball hierzulande am Tiefpunkt befindet, spielt für sie noch keine allzu große Rolle.

Aber natürlich schwebte über allem das Gefühl, dass sich der 58-Jährige auf Abschiedstournee befindet. Die „Bild-Zeitung“ schrieb nachmittags von einem Geheimplan, wonach Flick noch am Sonntag (nach Redaktionsschluss) entlassen werden sollte. Demzufolge soll Rudi Völler gegen Frankreich am Dienstag (21 Uhr, RTL) auf der Bank sitzen. Favorit auf Flicks Nachfolge soll der ehemalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sein.

Die englische Zeitung „Daily Mail“ fasste den Abend folgendermaßen zusammen: „Desaster für Deutschland. Mit 1:4 werden sie von Japan in einem Freundschaftsspiel verprügelt.“ In der Tat wirkte das Team in den Schlussminuten regelrecht gebrochen.

Diesen ganzen Ballbesitzfußball kannst du in die Mülltonne klappen. Das ist nicht die Mannschaft, die ich mir vorstelle, dass sie die Wende schafft. Lothar Matthäus, Rekord-Nationalspieler und TV-Experte

Flick selbst sorgte mit folgendem Satz für das größte Fragezeichen des Wochenendes, indem er sagte: „Ich finde, wir machen es gut, und ich bin der richtige Trainer.“ Was den Eindruck verstärkte, dass Flick derzeit bei so ziemlich allem falsch liegt.

Irritationen mit Personalentscheidungen

Mit der Nicht-Berücksichtigung von Leon Goretzka sowie der Rückholaktion von Thomas Müller für den angeschlagenen Niclas Füllkrug hatte Flick bereits vor dem Kick in Wolfsburg für Irritationen gesorgt.

Und obwohl angekündigt war, dass die Zeit der Experimente vorbei ist, sorgte Flick für Überraschungen, indem er Ilkay Gündogan zum Kapitän und damit Anführer erhob. Joshua Kimmich hingegen wurde auf die unbeliebte rechte Verteidigerposition gesetzt. „Es geht nicht darum, mit dem Finger auf den Trainer oder sonst jemanden zu zeigen“, sagte der Bayern-Profi, der in dieser Rolle mehr überzeugte als manch anderer im Team. Nico Schlotterbeck etwa erlebte auf der anderen Seite des Platzes einen rabenschwarzen Abend.

Nagelsmann (36) war auch die einzige ernsthafte Option. Jürgen Klopp (56) ist weiterhin an den FC Liverpool gebunden. Ralf Rangnick (65) ist bei Österreichs Nationalteam und im Nachbarland sehr erfolgreich. Stefan Kuntz (60) trainiert die Türkei.

Das große Schweigen der Verbandsverantwortlichen deutet stark darauf hin, dass ein Plan B trotz der alarmierenden Ergebnisse im Juni mit einem Remis und zwei Niederlagen nicht bereitliegt. Die nach dem WM-Aus eilig installierte Task Force mit den Granden um Völler, Matthias Sammer, Karl-Heinz Rummenigge, Neuendorf und DFL-Chef Hans-Joachim Watzke wäre dafür zuständig. Das 1:4 gegen Japan war noch einmal ein Schritt zurück, mindestens.

Am Sonntag urteilten auch die Ehemaligen abstrafend. „Diesen ganzen Ballbesitzfußball kannst du in die Mülltonne klappen. Das ist nicht die Mannschaft, die ich mir vorstelle, dass sie die Wende schafft“, sagte Rekordnationalspieler Matthäus. Stefan Effenberg meinte im Sport1-„Doppelpass“ am Sonntag, „dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht, dass gehandelt werden muss und dementsprechend auch ein neuer Trainer kommen muss“. Und selbst der Bundeskanzler ließ aus Neu-Delhi wissen, „traurig“ wegen der DFB-Auswahl zu sein. (mit dpa)