Wolfsburg hätte bei einem Abstieg ja immerhin noch einen Erstligisten in einer anderen Sportart, das Eishockeyteam der Grizzlys. In Hamburg sähe das schon anders aus. Kein Eishockey mehr, kein Handball mehr...

... kein Volleyball mehr. Hamburg war ja mal eine richtige Sportstadt! Und bald haben wir vielleicht nur noch den Marathon-Lauf. (Lacht) Mal schauen, wie lange es den noch gibt.

Wie wichtig wäre da in dieser Saison der Klassenerhalt?

Ich würde sagen: Wichtiger geht gar nicht. Und mal nur für den HSV gesprochen: Wir müssen dann endlich einen Neuaufbau wagen mit der Jugend. Der Titz und der Peters (Trainer und Nachwuchskoordinator, Anm. d. R.) sind dazu in der Lage, sie hören das raus: Das wäre mein absoluter Traum!

Sie würden also mit Christian Titz verlängern?

Ich will Ihnen mal was sagen: Nehmen wir das Frankfurt-Spiel weg, hat Titz in zuvor sechs Spielen zehn Punkte geholt, das können Sie ja mal hochrechnen. Aber das Wichtigste ist dabei ja: Die Mannschaft hat wieder Fußball gespielt. Was der Holtby da neulich gesagt hat... das stimmt ja! So eine Trainerleistung wie von dem Titz habe ich hier in Hamburg noch nicht erlebt: dass einer in sechs Wochen das ganze Spiel umbaut und es wird wieder Fußball gespielt. Nicht immer nur lange Bälle und keiner kriegt den, da wurde ja zum Teil richtig Tiki Taka gespielt – mit vielen Eigengewächsen aus der Jugend.

Die Bundesliga-Platzierungen des HSV Grafik: Tsp/Bartel

Wo hatte man die eigentlich alle versteckt?

Ich fühle mich gerade an die Siebziger Jahre erinnert mit Kaltz, Hidien, Krobbach, Memering, Eigl, Kargus, damals alle so 19, 20 Jahre alt – da waren wir in einer ähnlichen Situation wie jetzt. Mit neun Punkten waren wir da nach der Halbserie Letzter, dann haben die Jungs sich so stark entwickelt und sind am Ende noch Vierzehnter geworden. Und dann begann so langsam die erfolgreichste Ära des HSV.

Sagen Sie gerade den nächsten Meistertitel voraus?

Wo denken Sie hin! Aber mit dem Titz haben wir jetzt eine große Chance, denn Talente haben wir genug.

Würde der Verein einen Abstieg überleben?

Wenn wir jetzt runtergehen, dann sind wir schon sehr groß im Nachteil, das holt man vielleicht nie wieder auf.

Was passiert dann am Samstag in der Loge? Fließen da auch ein paar Tränchen?

Ach was, man sieht das ja realistisch über die Zeit. Ich vermute auch, dass wir dann kein Trübsal blasen werden. Innerlich sind wir aber schon ziemlich geschafft. Mit Uwe trinke ich dann wohl trotzdem einen Weißwein, egal wie das Spiel ausgeht.

Der HSV bräuchte ein ganz neues Image.

Der Dino ist dann erledigt, klar. Und dann wird auch die Uhr abgebaut. Ich habe schon überlegt, ob ich die Uhr abkaufe und mir dann hier in den Garten stelle (lacht). Das war ein Gag!

Glauben Sie denn noch an eine Rettung?

Leider nicht. Ich habe schon vor Monaten all die Wetten mit meinen Freunden auf Abstieg gelegt.

Kein Fünkchen Hoffnung mehr?

Die Wolfsburger scheinen mir völlig desolat zu sein, da spielen ja namentlich doch ganz gute Leute. Aber die haben wohl alle den Koffer schon in der Garderobe stehen. Und genau da liegt meine Hoffnung: Auch dass die Kölner sich anständig verabschieden wollen. Und wenn wir gegen Gladbach unsere Pflicht erfüllen …

... und der HSV sich noch in die Relegationsspiele rettet…

... dann verspreche ich Ihnen: Dann werde ich mir richtig einen einschenken.

Das Gespräch führte Benjamin Apitius.