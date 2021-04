Werder Bremen gerät im Abstiegskampf immer mehr unter Druck: Werder verlor zu Hause gegen den FSV Mainz 05 0:1 (0:1), es war die sechste Niederlage in Folge in der Fußball-Bundesliga. Die Mainzer blieben dagegen zum sechsten Mal nacheinander ungeschlagen und zogen in der Tabelle an den Bremern vorbei auf Rang 13.

Das Spiel von Hertha BSC gegen den SC Freiburg war ausgefallen, da sich das Team der Berliner in Quarantäne befindet. Hertha ist 16., hat vier Punkte Rückstand auf Rang 15, aber auch zwei Spiele weniger.

Die Champions-League-Anwärter VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund haben ihre Königsklassen-Ambitionen untermauert. Der BVB gewann am Mittwoch 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Union, die Wolfsburger kamen beim VfB Stuttgart zu einem 3:1 (2:0)-Erfolg.

Vor dem direkten Duell mit den Dortmundern am Samstag liegt der VfL mit 57 Punkten auf Tabellenplatz drei der Fußball-Bundesliga, die Borussia ist mit 52 Zählern Fünfter hinter Eintracht Frankfurt (56). Die Hessen hatten bereits tags zuvor den FC Augsburg 2:0 geschlagen. Borussia Mönchengladbach dagegen musste im Kampf um die Europa-League-Qualifikation einen Dämpfer hinnehmen und verlor nach einer 2:0-Führung noch 2:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim. (dpa)