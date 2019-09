Es gibt Fußballspiele, die beginnen wie ein Montagmorgen mit kaputtem Wecker. Für Christopher Trimmel und Christopher Lenz dürfte sich das Bundesliga-Heimspiel ihres 1. FC Union gegen Werder Bremen genau so angefühlt haben. Keine zwei Minuten waren gespielt, da grätschte erst Kapitän Trimmel fürchterlich ins Leere, bevor Lenz per Brust viel zu kurz auf Torwart Rafal Gikiewicz zurücklegte, woraus ein Foulelfmeter und die Bremer Führung resultierten. Schlechter starten kann man kaum.

Nach mehr als 90 Minuten stand eine 1:2 (1:1)-Niederlage in einem Spiel, das giftig begann und gegen Ende immer nervöser wurde. Nach einer Reihe von Scharmützeln und Wortgefechten sah Unions Innenverteidiger Neven Subotic kurz vor Spielschluss Gelb-Rot. Vorausgegangen war ein hartes Einsteigen gegen Leonardo Bittencourt an der Seitenauslinie und ein Wortgefecht mit Claudio Pizarro. Wenige Sekunden darauf erwischte es mit Bremens Nuri Sahin den nächsten Routinier, auch er musste vom Platz.

Unions Trainer Urs Fischer hatte seine Elf im Vergleich zum 3:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund nur auf einer Position verändert: Christian Gentner ersetzte im defensiven Mittelfeld Manuel Schmiedebach. Bevor Gentner überhaupt seine Qualitäten einbringen konnte, lagen die Berliner schon 0:1 zurück – und das ziemlich unnötig.

Trimmel missachtete die Lehrmeinung, wonach gute Verteidiger nur im absoluten Notfall zur Grätsche ansetzen und sprang gegen den flinken Leonardo Bittencourt im Mittelfeld ins Leere. Der Bremer nutzte den freien Raum über links kommend, flankte ins Zentrum und fand Unions Lenz, der den Ball auf Torwart Rafal Gikiewicz verlängerte; nur geriet das Rückspiel zu kurz. Bremens Davy Klaassen drängte dazwischen, Lenz und Gikiewicz nahmen ihn die Zange: Elfmeter. Schiedsrichter Tobias Welz blieb trotz Videobeweis bei seiner vertretbaren Meinung. Klaassen traf glücklich, weil Gikiewicz noch am Ball war vor den Union-Fans auf der Waldseite, Bierbecher flogen vom Block auf den Rasen.

Nach knapp einer Viertelstunde hatten die Unioner Fans dann aber Grund zur Freude. Werders Christian Groß streckte seinen Ellenbogen im Sechzehner gen Ball, was den Stadionbesuchern zwar nicht auffiel, dem Videoassistenten im Kölner Keller aber schon. Wieder schaute Referee Tobias Welz sich die Bilder an, kurz darauf durfte Unions Stürmer Sebastian Andersson vom Punkt ran. Er verwandelte sicher zum 1:1.

Da stand es dann 1:1. Sebastian Andersson (M.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Foto: dpa

So hätte es eigentlich munter weitergehen können, nur wurde das Spiel bis zur Pause zunehmend langweiliger. Wenige Minuten nach der Pause waren alle wieder hellwach, es gab den dritten Elfmeter. Daran hatten Gikiewicz und Trimmel Schuld. Erst flutschte dem Torhüter ein Rückpass durch, was einen Bremer Eckball zur Folge hatte. Dann zupfte Trimmel am Trikot von Gebre Selassie. Der nächste Strafstoß, den Klaassen aus seiner Sicht ins linke Eck schoss, wohin auch Gikiewicz sprang und parierte.

Das Heimpublikum tollte, Unions Spieler auch, während Bremens Coach Kohfeldt seine Elf zum Weitermachen animierte. Brust raus, zeigte er an. Sein Team gehorchte direkt. Sahins Eckball drückte Niclas Füllkrug per Kopf zur erneuten Bremer Führung ins Tor, Bremens Trainer Kohfeldt glückselig aus seiner Coaching-Zone.

Gikiewciz pariert glänzend gegen Eggestein

Das Spiel blieb so krampfhaft und hektisch wie Union fehleranfällig. Bremen war die bessere Mannschaft mit den klareren Torchancen, obschon Fischer mit Sebastian Polter (für Anthony Ujah), Akaki Gogia (für Sheraldo Becker) und Suleiman Abdullahi (für Gentner) frische Offensivkräfte einsetzte. Nach 75 Minuten aber hätte Johannes Eggestein aus kurzer Distanz auf 3:1 erhöhen müssen für die Gäste, Unions Torhüter Gikiewicz parierte aber glänzend.

Mehr zum Thema 1. FC Union Berlin im Blog Spektakuläre Niederlage gegen Bremen

Für Union vergaben Marius Bülter und Sebastian Polter beste Möglichkeiten zum Ausgleich, ehe Schiedsrichter Welz erst Subotic und dann Werders Sahin des Feldes verwies. Die sechs Minuten Nachspielzeit waren nach wilden 90 gerechtfertigt, halfen den Berlinern aber nicht. Andersson trat in zentraler Position nach Gogias Zuspiel etwas überhastet gegen den Ball – wenig später war Schluss und Unions zweite Saisonniederlage unter „Schieber, Schieber“-Rufen der Fans besiegelt.