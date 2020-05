Nicht dahinter verstecken Trainer Urs Fischer äußerte sich nach dem Spiel auch zu den Zuschauern, also eher zu den nicht anwesenden Zuschauern. Ein Lamento über die fehlende Atmosphäre in Zeiten der Geisterspiele mag er nicht akzeptieren. „Es ist nicht der Fußball, den wir gewohnt sind. Wir profitieren auch von den Fans. Nur wir haben sie nicht, und wir werden sie auch in den nächsten sieben Spielen nicht haben. Wenn wir uns dahinter verstecken, kommen wir nicht weiter“, sagte der Trainer. (mit dpa)