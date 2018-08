Tag 1: Warum ist in Wolfhagen Ringen stark?

Jetzt fahren wir also wirklich rum, ganz real ist es und ganz real fühlt es sich an – denn wir kurven eher rum. Gerade sind wir mit dem Sonnenaufgang los von Marburg, B3, B252, B251 nach Wolfhagen (so fährt kein Mensch, erfahre ich später). Ich sitze hinten im Opel, Dudelfunk läuft, der war in Hessen schon immer tonangebend. Lukas, Student und Juso aus der Wetterau, fährt und wird jetzt immer fahren, daneben Martin, Basketballfreak und freier Journalist bei der Gießener Allgemeinen Zeitung und jetzt freier Journalist bei mir. Das ist jetzt meine Mannschaft, denke ich.

In Hessen fahren ja alle rum, sie fahren kreuz und quer, viele fahren auch nur durch, auf den großen Achsen von Nord nach Süd, oder aber sie fahren zur Arbeit, zum Supermarkt oder sie machen das einfach nur zum Zeitvertreib. Alle. Und manch einer fährt wie ein Henker, das hatte ich vergessen. 105 Menschen sind im ersten Halbjahr 2018 auf Hessens Straßen zu Tode gekommen. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf, in dem ich aufgewachsen bin, war lange Jahre trauriger Erster in der Statistik der Verkehrstoten, das habe ich nie vergessen. Vor allem, weil es meist sehr junge Leute waren, die dort auf den Straßen ihr Leben ließen.





Einer der Gründe, warum ich wie der Gefahrensucher Rex Kramer aus dem Film „Kentucky Fried Movie“ auf Hessens Straßen unterwegs bin: Ich möchte die Leute, die hier den Sport leben und lieben, vor Ort kennenlernen und herausfinden, warum beispielsweise gerade in Limburg Hockey groß wurde. Oder in Melsungen Handball. In Wolfhagen ist Ringen stark. Dementsprechend sitzt Roland, der Ringertrainer, mit am Tisch der Runde, die der Schulleiter der Gesamtschule für mich einberufen hat. Wir reden über die Sportidee und wie wir sie in Berlin mit Alba entwickelt haben und ich erzähle, dass diese Sportidee übertragbar ist: in ein anderes Bundesland und in den ländlichen Raum und dass eine Erzählung geschaffen wird, die alle Beteiligten, alle Bildungsorte ab der Kita und alle Vereine vor Ort, zusammendenkt, für die Kinder und die Eltern, für alle.





Die Gesamtschule ist jetzt schon ein Leuchtturm des Sports in Wolfhagen. 11.000 Einwohner hat der Ort, die Schüler kommen von überall her, der Radius dafür liegt bei über 30 Kilometern. Nicht nur die Ringer arbeiten mit an der Vernetzung von Schul- und Vereinssport: es gibt auch einen ehrenamtlichen Sportcoach, der am Miteinander arbeitet, die vielen Flüchtlinge versucht, mit den Mitteln des Sports reinzuholen, und die Stadt hat eine halbe Stelle für einen Sportkoordinator geschaffen.





Vieles ist angelegt, aber, und da sind sich alle einig, einer gemeinsamen Idee folgt man hier nicht. So sind beispielsweise die Kindergärten noch ziemliches Neuland für die Sportler vor Ort. Die Kernfrage ist überall auf der Welt gleich: Gibt es eine Idee, wohin der Sport gehen soll? Was ist das Ziel der Aktivitäten? Arbeitet man gemeinsam und folgt das einer Logik? Doch das wichtigste scheint gegeben zu sein: alle sind offen und heiß. Es gibt eine zweite Kernfrage, und auch die lautet überall auf der Welt gleich: Schafft man es, die guten Gedanken und Ideen zu etwas Dauerhaftem wachsen zu lassen? Startet ein Prozess, den alle tragen? Es ist wie früher, als es darum ging, die Ideen aus der Nacht in den Tag zu holen.





Unser Gespräch geht nach fast drei Stunden seinem Ende zu. Jetzt bringe ich es, ich tue gelangweilt: Wie ist denn die Ahle Worscht hier so? Sie gucken sich an, sie gucken verschmitzt, und dann steht die stellvertretende Schulleiterin auf, geht ins Nachbarzimmer, kommt zurück und überreicht mir ein besonders schönes Exemplar davon. Ein Geschenk für mich. Die Ahle Worscht ist Nordhessen. Ein bisschen wirkt es so, als ob der Nordhesse ganz viel von dem, was er sonst eher ein wenig versteckt hält, die Leidenschaft und die Liebe, in seine Wurst gesteckt hat. Ich gucke mir meine luftgetrocknete Dauerwurst an und stelle mir die glücklichen Tiere vor, die hier überall grasen. Die beste gibt es in Wolfhagen. Beim Metzger Rabe. Oder bei der BFT-Tankstelle. Sagen die Wolfhager. Sie sagen aber auch, dass sie in Breuna das auch über ihre sagen. Arg unterzuckert stoppen wir auf dem Weg zum Schwimmbad schnell bei Edeka. Ich hole mir zwei Brötchen und beiße in meine Ahle Worscht. Schmeckt nach Proust.

Andere schöne Exemplare der Ahlen Worscht gibt es auch in Berlin. Etwa bei der Bäckerei „Soluna“ in der Gneisenaustraße 58 oder in der Invalidenstraße 155 bei „Vom Einfachen das Gute“.