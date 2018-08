So fing es an

Wie ging es eigentlich los? Wir haben ins Archiv geschaut und mit einem gesprochen, der damals dabei war: Carl-Heinz Rühl, inzwischen 78 Jahre alt, stand am 24. August 1963 für Hertha beim ersten Bundesligaspiel auf dem Rasen. Gegner damals wie heute: der 1. FC Nürnberg.