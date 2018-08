Wenn man so will, dann startete Hertha BSC mit einer kleinen Kulturrevolution am nur noch lauwarmen Samstag in die neue Spielzeit. Frank Zander, 76, der seine Vereinshymne live im Olympiastadion sang, ist quasi ins Vorprogramm verschoben worden. Die Berliner Fußballprofis liefen gestern erstmals zu den Klängen der Seeed-Hymne „Dickes B" ein.

Tagesspiegel | Michael Rosentritt