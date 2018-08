Na, liebe Hertha-Fans da draußen, auch schon so aufgeregt wie wir in unseren heiligen Redaktionsstuben? Gleich geht es los im Olympiastadion. Ich habe Hertha in der Vorbereitung mehr als zwei Wochen am Stück begleitet, bin mit ins Trainingslager nach Neuruppin und ein paar Wochen später ins österreichische Schladming gereist - und jetzt natürlich gespannt wie ein Volleyballnetz. Wozu sind die Berliner sportlich im Stande? Gelingt ihnen nach dem erfolgreichen Saisonauftakt im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig auch der erhoffte Sieg zum Bundesliga-Auftakt? Wir halten Sie selbstredend auf dem Laufenden. In diesem Sinne ein kräftiges: Ha-Ho-He.