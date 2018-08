Zum Einlaufen:

Zander singt live, ab jetzt immer und ewig!

Da hat Vox Populi wohl doch genügend Druck aufgebaut, ihren Nur-Nach-Hause-Zander wollen sich die Fans nicht nehmen lassen. Hertha meldet: "Nach offenem Austausch zwischen Verein und Sänger: Zander performt künftig "Nur nach Hause" live zum Einlauf der Mannschaften." Immer? Wohl fast immer oder immer, wenn er kann. Frank Zander sagt jedenfalls: "Ich freue mich über den sehr offenen Austausch mit der Hertha-Geschäftsleitung und bin stolz, nun auch dauerhaft gemeinsam mit all unseren Fans im Stadion live die Mannschaft mit unserer Hymne zu empfangen." Und Präsident Walter Gegenbauer wird wie folgt zitiert: " Wir freuen uns, allen Herthanerinnen und Herthanern mitteilen zu können, dass Frank Zander, soweit es sein Terminplan zulässt, ab sofort bei allen Heimspielen der aktuellen Saison die Hymne "Nur nach Hause" zum Zeitpunkt des Einlaufens der Mannschaft live im Stadion singen wird." Hertha bleibt sich also dann doch treu und setzt auf Westberliner Traditionen. So was an Harmonie... doch was ist eigentlich mit Seeed und der neuen Hertha-Hymne? Wird die nun nach nur einmal abspielen eingemottet?