0:0 zur Halbzeit

Jetzt ist Pause. Hertha war in den ersten 45 Minuten die gefährlichere Mannschaft und hatte durch Duda die beste Chance, ist aber nur noch zu zehnt. Der bereits verwarnte Mittelstädt ging kurz vor der Halbzeit ungeschickt in ein Laufduell und sah Gelb-Rot. Mal sehen, was sich Pal Dardai in der Kabine einfallen lässt.