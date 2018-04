Hertha BSC muss auf unbestimmte Zeit auf Mittelfeldspieler Arne Maier verzichten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, ist bei dem 19-Jährigen das Pfeiffersche Drüsenfieber diagnostiziert worden. „Er wird bis auf Weiteres nicht trainings- und spielfähig sein“, sagte Pressesprecher Marcus Jung. Damit fehlt er auch im Heimspiel am Samstag gegen den FC Augsburg. Maier kommt aus der eigenen Jugend und hat in dieser Saison den Sprung zu den Profis geschafft. Wettbewerbsübergreifend kommt der U-19-Nationalspieler auf 21 Einsätze. (Tsp/dpa)