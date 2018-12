Franken in Schranken (weisen) +++ Eisbären siegen in Köln +++ Jonas Müller, Frank Hördler und Marcel Noebels sind Mitglieder der "Mannschaft des Jahres" +++ Richer: "Der Trainer hat unser Vertrauen" +++ Es reicht nicht mal gegen Schwenningen +++ Schlechte Nachrichten zu Thomas Oppenheimer +++ Die Eisbären ziehen um +++ CHL: Brause gegen Brause im Halbfinale +++ Bitteres 1:4 zuhause gegen Wolfsburg +++ Jonas Müller ist Berliner Sportler des Jahres +++ 18.12.2019, 19.30 Uhr, Arena am Ostbahnhof Richmond wird gefeiert Für eine zünftige Schlägerei mit Aronson.

Tagesspiegel | Claus Vetter