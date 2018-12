Die Bilanz

Erst zwölfmal spielte die Hertha gegen Augsburg in der Bundesliga, meistens teilte man sich die Punkte. Die Bilanz: 7 Remis, 2 Niederlagen, 3 Siege. In Liga 2 gab's zwei Duelle (1:1, 2:1). Den 2:1-Sieg gab's in der Aufstiegssaison 2011, Lasogga und Kobiashvili trafen.