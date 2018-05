Die Mannschaft hat sich vor der Saison einen Platz unter den Top Ten zum Ziel gesetzt. Auch das ist noch möglich. Sind Sie trotzdem zufriedener mit Ihrer persönlichen Performance als mit dem Abschneiden des Teams?



Das eine gehört zum anderen. Als Stürmer bin ich von meinen Kollegen abhängig. Ich bin ja keiner, der sich auf der Sechserposition den Ball holt und sich dann zum gegnerischen Tor durchdribbelt. Ich brauche die Jungs, und die haben mich oftmals sehr gut bedient. Das ist ein Prozess, der zusammen stattfindet. Wir haben oft gezeigt, was möglich ist.

Was hat der Mannschaft noch gefehlt?



Wir haben es leider nicht geschafft, die letzte Kontinuität an den Tag zu legen. Vor allem die Big Games, in denen du einen Satz nach oben hättest machen können, die konnten wir nicht ziehen. Wenn aber die Gefahr bestand, dass wir unten reinrutschen, haben wir gewonnen. Vielleicht ist das Kopfsache. Daran müssen wir weiter arbeiten. Ich glaube, das sind nur kleine Schrauben, die man da zu drehen hat. Zwei Siege mehr – und wir würden schon jetzt ganz anders dastehen. Aber angesichts der erstmaligen Dreifachbelastung können wir mit dem Jahr gut leben. Wir können wirklich zufrieden sein. So demütig sollten wir schon sein.

Was entgegnen Sie Kritikern, die der Mannschaft vorwerfen, dass sie manchmal zu mutlos spielt?



Wir sind schon eine Mannschaft, die über eine starke Defensive kommt. Da immer den richtigen Mix zu finden, ist nicht so einfach. In den letzten Monaten haben wir es eigentlich gut hinbekommen. Wir haben die richtigen Typen für dieses Spiel, aus einer stabilen Defensive nach vorne Nadelstiche zu setzen. Es liegt nur an Details.

Es fehlt aus Ihrer Sicht also nicht viel für den nächsten Schritt?



Davon bin ich überzeugt, zu hundert Prozent. Wir sind eine eingespielte Truppe, der Kern bleibt. Ich glaube wirklich, dass es nur besser werden kann.

Für Ihre Gegenspieler können Sie ein richtiger Quälgeist sein. Woher kommt das?



Ich wollte immer unbedingt. In der Jugend war das manchmal schon ein Problem. Da habe ich auch mal mit zu viel Wut im Bauch gespielt und bin das eine oder andere Mal angeeckt. Mittlerweile, im Alter, wenn ich das mit 23 schon sagen kann, habe ich es besser unter Kontrolle. Ich bewege mich immer noch im Grenzbereich. Das ist meine Art. Das bin ich. So komme ich am besten ins Spiel, und deshalb werde ich das auch beibehalten. Das ist der Spielertyp, der ich sein will.

Ihr Vater ist Äthiopier, Ihre Mutter Tschechin, aufgewachsen sind Sie in der Nähe von Stuttgart. Was ist eigentlich schwäbisch an Ihnen?



Schwabe bin ich durch und durch. Stuttgart ist meine Heimat. Meine ganze Familie lebt dort. Das ist schon mein Mittelpunkt. Ich fliege eigentlich in jeder freien Minute nach Hause und werde auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nach meiner Karriere dort leben. Aber ich habe keinen Igel in der Tasche, bin nicht der extreme Geizhals, wie es den Schwaben nachgesagt wird. Trotzdem: Meine ganze Art ist schwäbisch.

Sie haben das schwäbische Arbeitsethos?



Ja, ich bin ein schwäbisches Arbeitstier. Im Spiel haue ich alles raus. Dann bin ich auch ein anderer Typ. Außerhalb des Platzes würde ich mich als locker und entspannt einschätzen. Ich bin jemand, der gerne mal Witze reißt. Aber im Spiel gibt es für mich nur den persönlichen Erfolg, den Erfolg der Mannschaft, den Sieg. Dem ordne ich alles unter. Deswegen kommt das vielleicht auch manchmal etwas überzogen rüber.

Als Sie 2009 mit 14 zur TSG Hoffenheim gewechselt sind, hat Ihr heutiger Kollege Vedad Ibisevic dort schon bei den Profis gespielt …



… weiß ich. Ich hab' ihn im Stadion gesehen.

Ibisevic und Sie haben bei Hertha oft um einen einzigen Platz im Angriff konkurrieren müssen. Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen?



Sehr gut, sehr professionell. Wenn Vedad angefangen hat, hat er von mir den Support bekommen. Wenn ich angefangen habe, war es umgekehrt. Natürlich sind wir beide Jungs, die spielen wollen. Aber wir haben auch gezeigt, dass es mit uns beiden geht. Gegen Augsburg hat Vedad bewiesen, wie wichtig er immer noch für uns ist, welchen Elan er in die Mannschaft bringt. Er kommt auch über seine Mentalität.

Wenn man das Training beobachtet, hat man den Eindruck, dass es Ihnen beiden Spaß macht, zusammen in einer Mannschaft zu spielen.



Ja, irgendwie schon. Bei einem Spiel mit uns beiden hat man auch das Gefühl, dass bei jeder Flanke was passieren kann. Für den Gegner ist es auf jeden Fall nicht einfach, wenn da zwei Jungs wie wir im Sechzehner herumschwirren.