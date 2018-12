Dardai zum Auswärtssieg in Hannover Nach dem sieglosen November ist Hertha BSC optimal in den Dezember gestartet. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Coach Pal Dardai auch nach der Partie: "Kompliment an meine Mannschaft." Sein Team sei mit "viel Elan hergereist" und wollte das Spiel unbedingt gewinnen. Allerdings kritisierte er die Leistung in der ersten Hälfte, die für ihn "wie ein Tennisspiel" war. "Die letzte Konsequenz zur Führung hat mir gefehlt, gerade gegen einen körperlich fitten Gegner."