Dilrosun wieder am Start

Javairo Dilrosun trainierte am Freitag wieder mit der Mannschaft. Zuletzt hörte es sich bei dem Niederländer so an, als würde es noch länger dauern. Dilrosun hatte seinen ersten Einsatz im Nationalteam seines Landes ja teuer bezhalt. Beim 2:2 gegen die Deutschen Ende November 2018 musste Dilrosun nach Einwechslung nach der Pause nach 66 Minuten schon wieder nach einer Muskelverletzung am Oberschenkel vom Platz