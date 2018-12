In der vergangenen Saison spielte 96 als Aufsteiger vor allem in der Hinserie teils erfrischenden Fußball und sicherte sich am Ende souverän den Klassenverbleib. Zuletzt hat das 1:4 in Mönchengladbach bewiesen, dass dem Klub in dieser Runde ein härterer Kampf um die Ligazugehörigkeit droht.

Hinzu kommen die Querelen um 96-Boss Martin Kind, die allerdings schon länger das Hannoverander Umfeld plagen. Dazu später mehr.

Anstoß in Hannover ist um 15.30 Uhr.