Es ist frostig geworden in Berlin. Als die Fußballer von Hertha BSC am Freitagmorgen zur Arbeit erschienen, war das Olympiagelände mit einer dünnen Schneeschicht überzogen. Die Temperatur lag unter dem Gefrierpunkt, und wenn die Wettervorhersage stimmt, wird das in den kommenden Tagen auch weitgehend so bleiben.

Tagesspiegel | Stefan Hermanns