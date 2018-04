Die Einheit hatte es in sich. Sowohl vom Umfang her als auch vom Inhalt. Als die Profis von Hertha BSC am Mittwoch vom Trainingsplatz kamen, verrieten es ihre Gesichter. Einige waren ganz schön platt. „Es ging uns heute um Schnelligkeit“, sagte Pal Dardai hinterher. Herthas Trainer war zufrieden, wie seine Mannschaft mitgezogen hat, knapp 95 Minuten in hoher Intensität. Anschließend wurde 30 Minuten aktiv regeneriert. Die Nachmittagseinheit strich Dardai dann dafür.

Niklas Stark und Valentino Lazaro haben das Mannschaftstraining am Mittwoch auslassen müssen. Innenverteidiger Stark pausiere wegen eines Pferdekusses, den er am Tag zuvor auf den Oberschenkel abbekommen habe. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Dardai. Ein Einsatz von Stark am Samstag in Mönchengladbach sei nicht gefährdet. Am Donnerstag sollte er wieder auf dem Trainingsplatz zurückkehren. Das gilt auch für Valentino Lazaro. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte am Mittwoch eine individuelle Einheit im Kabinengebäude. Der österreichische Offensivspieler war am vergangenen Samstag beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg wegen eines fiebrigen Infekts ausgefallen. Zu 90 Prozent stoße Lazaro am Donnerstag wieder zur Mannschaft, sagte Dardai. „Wenn er am Donnerstag nicht trainieren kann, kann er am Wochenende nicht spielen“, sagte Herthas Trainer.