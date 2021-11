Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hat Abwehrspieler Dedryck Boyata von Hertha BSC für die kommenden drei Bundesligaspiele gesperrt. Der DFB-Kontrollausschuss verurteilte den 30 Jahre alten belgischen Nationalspieler wegen rohen Spiels gegen den Gegner, wie der DFB am Mittwoch mitteilte.

Mehr zum Thema Hop oder top, Sieg oder Niederlage Hertha BSC fehlt noch die stabile Mitte

Berlins Kapitän Boyata hatte bei der 0:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga am vergangenen Freitag in der 76. Minute die Rote Karte gesehen. Der Verteidiger hatte Hoffenheims Mittelfeldspieler Angelo Stiller am Sprunggelenk getroffen und war von Schiedsrichter Sven Jablonski (Bremen) nach Videobeweis des Feldes verwiesen worden. Hertha kann innerhalb von 24 Stunden Einspruch beim DFB-Sportgericht einlegen. (dpa)