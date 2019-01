Den ersten kleinen Sieg feierte Hertha BSC schon unmittelbar vor dem Anpfiff. Kapitän Vedad Ibisevic gewann die Platzwahl, was in der Regel keine besondere Nachricht ist. In diesem Fall aber konnte Ibisevic seinen Kollegen aus der Defensive für die erste Halbzeit die Platzhälfte ersparen, deren Strafraum mit einer leichten Eisschicht überzogen war. Nicht dass die Berliner beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga noch ins Schlittern kämen. Aber gegen eine biedere Mannschaft wie den 1. FC Nürnberg sollte der Untergrund eigentlich keine Rolle spielen. Da sollte ein Team mit Ambitionen wie Hertha BSC sogar im tiefsten Morast gewinnen.

Ganz ohne zwischenzeitliche Schwierigkeiten ging es für die Berliner aber auch in Nürnberg nicht ab - auch wenn am Ende ein verdienter 3:1 (1:1)-Erfolg für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai stand. Nach sieben vergeblichen Versuchen konnten die Berliner erstmals wieder in Nürnberg gewinnen konnte, zuletzt war ihnen das im März 2003 gelungen. Mit etwas besserer Chancenverwertung in der Schlussphase hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können. Davie Selke aber traf nur den Pfosten.

Überraschende Anfangsformation

Dardais Aufstellung zum Rückrundenstart hielt einige Überraschungen bereit: Marko Grujic stand bei den Berlinern nach gerade mal zehn Tagen Training nicht nur im Kader, sondern gleich in der Startelf. Dazu spielte Hertha anders, als von Dardai angekündigt, in der Abwehr mit einer Dreier- und nicht mit einer Viererkette. "Wir wollen extrem hoch verteidigen", erklärte der Trainer der Berliner vor dem Spiel gegen einen Gegner, der von den vergangenen zwölf Pflichtspielen kein einziges gewonnen hatte.

Warum, das war vor 36 112 Zuschauern auch gegen die Berliner gut zu erkennen. Die Ansprüche in Nürnberg sind so überschaubar, dass selbst Eckbälle vom Stadionsprecher durchgesagt werden. Das Drohpotenzial, das von den Nürnbergern ausging, tendierte gegen Null. Die Gäste bestimmten von Beginn an das Geschehen, ohne übermäßig viel Druck auszuüben. In der ersten Viertelstunde passierte so gut wie gar nichts, die Berliner ließen den Ball ein bisschen durchs Mittelfeld kreisen und warteten, dass sich irgendwo eine Lücke auftun würde.

Es war bezeichnend, dass Hertha nach einer Viertelstunde mit dem ersten seriösen Angriff des Spiels in Führung ging. Nach einem Doppelpass mit seinem Sturmpartner Davie Selke stand Vedad Ibisevic frei vor Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia. Der Bosnier ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte seinen siebten Saisontreffer. Mit der kurzen Tempoverschärfung vor dem Tor war die Nürnberger Abwehr schon überfordert.

Viel besser kann man sich die Ausgangsposition für den weiteren Verlauf des Spiels eigentlich nicht wünschen. Aber Hertha machte bis zur Pause viel zu wenig daraus, tat nur noch das Nötigste und hielt den Club damit am Leben. Bis auf einen nicht allzu gefährlichen Schuss von Ondrej Duda, der genau in Mathenias Armen landete, brachten die Gäste keine klare Offensivaktion mehr zustande. Immerhin ließen sie in der Defensive wenig anbrennen, gegen allerdings auffallend einfallslose Nürnberger.

Ausgleich kurz vor der Pause

Umso ärgerlicher für die Berliner, dass der erste Schuss aufs Berliner Tor kurz vor der Pause gleich zum 1:1 führte. In der Folge der zweiten Ecke - vom Stadionsprecher freudig angekündigt - brachte Eduard Löwen den Ball flach und scharf in Herthas Fünfmeterraum, wo Hanno Behrens mit einer Grätsche sein drittes Saisontor erzielte.

Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Hertha mit einem Abstiegskandidaten Probleme hatte. In Düsseldorf und Stuttgart hatte Dardais Mannschaft sogar verloren. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Nürnberger, erneut nach einer Ecke, durch Mikael Ishak sogar zu einer guten Chance, im Gegenzug aber schlugen die Berliner zurück. Im Strafraum legte Ibisevic den Ball auf Duda ab, und der Slowake vollendete mit seinem achten Saisontreffer zur Führung.

Kurz darauf ging Marko Grujic vom Feld. Es war von vornherein klar, dass der Serbe nicht mehr als eine Stunde durchhalten würde. Dass Dardai ihn trotzdem von Anfang an aufgeboten hatte, sagt einiges über seinen Wert als Stabilisator im Mittelfeld. Besonders gefordert wurde Grujic von den Nürnbergern allerdings nicht. Und auch ohne ihn gerieten die Berliner nicht mehr in Gefahr. Zwanzig Minuten vor dem Ende beseitigten die Gäste mit ihrem Tor zum 3:1 die letzten Zweifel an ihrem dritten Auswärtssieg. Wieder war es Duda, der Mathenia mit einem platzierten Schlenzer überwand - und damit auch den Widerstand der Nürnberger brach.