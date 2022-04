Es war Mitte der ersten Halbzeit, Niklas Dorsch brachte Santiago Ascacibar im Mittelfeld ziemlich heftig zu Fall. In der Folge entwickelte sich ein Disput mit vielen Beteiligten. Mittendrin auf Seiten von Hertha BSC: Kevin-Prince Boateng. Wenig später holte sich der Mittelfeldspieler nach einem taktischen Foul an Dorsch die Gelbe Karte ab. Und bei Spielunterbrechungen dirigierte er seine Teamkollegen im Auswärtsspiel beim FC Augsburg lautstark.

Lautstärke auf dem Platz. Einer, der vorangeht. Das fehlte in dieser Saison immer wieder bei Hertha BSC. Erst in dieser Woche hatte Trainer Felix Magath angemerkt, dass es eigentlich nur einen Führungsspieler im Team gibt: Kevin-Prince Boateng. So beorderte er den 35-Jährigen, der zuletzt vor mehr als einem halben Jahr von Beginn an gespielt hatte, in die Startelf. Dass er nicht mehr die Schnelligkeit früherer Tage hat, ist bekannt. In Sachen Präsenz und bei Zweikämpfen überzeugte Boateng aber ohne Frage und übernahm die Rolle des Chefs auf dem Rasen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wie auch Hertha den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga diesmal voll annahm und 1:0 (0:0) gewann. Es war der erste Auswärtserfolg nach neun Versuchen ohne Sieg. In der Tabelle verbessert sich das Team von Rang 17 auf Platz 15.

Im Vergleich zum 1:4 gegen den 1. FC Union hatte Magath seine Startformation auf gleich fünf Positionen verändert.

Stevan Jovetic fehlte verletzt, Linus Gechter war erkältet, Vladimir Darida saß auf der Bank und Julian Eitschberger sowie Myziane Maolida waren gar nicht im Kader. Selbiges galt für Stürmer Ishak Belfodil. Neu dabei waren neben Boateng auch Marvin Plattenhardt, Suat Serdar, Marco Richter und Davie Selke.

In der Anfangsphase war Hertha vor allem darum bemüht, defensiv stabil zu stehen – was erst einmal misslang. Nachdem Lucas Tousart den Ball in der zweiten Minute am eigenen Strafraum gegen Mads Pedersen verloren hatte, passte dieser zu Michael Gregoritsch. Dessen Schuss verfehlte das Tor deutlich. Ansonsten hatte Hertha die Sache hinten gut im Griff. Es gab für den FCA nur eine größere Chance von Alfred Finnbogason, bei der Torwart Marcel Lotka zur Stelle war. Danach war bis zur Pause von den Gastgebern abgesehen von einem Freistoß von Gregoritsch, der knapp über die Latte strich, nur noch wenig zu sehen.

Das Spiel war vor 28.533 Zuschauern immer wieder kurz oder länger unterbrochen. Gleich mehrere Minuten ruhte die Partie, nachdem Dorsch und Ascacibar mit den Köpfen zusammengeprallt waren. Beide spielten anschließend mit einem Kopfverband weiter. Dorsch war zuvor aber auch außerhalb des Spielfeldes behandelt worden und in dieser kurzen Überzahl kam Hertha in der 21. Minute zur ersten guten Chance: Nach einer präzisen Hereingabe von Plattenhardt ging der Schuss von Peter Pekarik aus gut sechs Metern über das Tor.

Die Gäste kämpften bis zum Ende verbissen um diese so wichtigen drei Punkte

Danach trauten sich die Berliner in der sehr hektischen Partie insgesamt mehr nach vorn zu, ohne dabei zu großen Gelegenheiten zu kommen. Kurz vor der Pause versuchten es Serdar und Richter mit Weitschüssen. Ein Tor gelang Hertha bis zur Pause nicht, aber hinten keins gekriegt zu haben, durfte auch schon als Erfolg gewertet werden. Das war Hertha auswärts zuletzt Mitte Januar beim VfL Wolfsburg geglückt.

[Sport im Kiez - immer wieder Thema in den bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel, ganz unkompliziert und kostenlos bestellen unter leute.tagesspiegel.de]

Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit störte Hertha den Gegner ganz früh – und wurde schnell belohnt. Nach einem Einwurf der Augsburger eroberten die Gäste den Ball, Richter brachte ihn nach Doppelpass mit Selke nach innen. Dort vollendete Serdar herrlich mit der Hacke. Die Spieler bejubelten den Treffer ausgiebig und vor der Bank umarmten sich Magath und sein Assistent Mark Fotheringham lange.

Serdar und Richter, die beide in der Rückrunde bislang noch nicht richtig zum Zuge kamen, waren auch an der nächsten gefährlichen Szene beteiligt. Nach ihrer Kombination ging Richters Schlenzer vorbei.

Anschließend meldete sich Augsburg zurück. In der 55. Minute prallte ein Kopfball von Gregoritsch auf die Latte, wenig später konnte Ruben Vargas den Ball nach einem weit geschlagenen Freistoß von Dorsch mit dem Kopf nicht mehr richtig platzieren.

Nach 69 Minuten war dann Schluss für Boateng, der wie auch Richter runterging. Es kamen Niklas Stark und Anton Kade.

Mehr zum Thema „Hoffe, dass er sich auch angesprochen fühlt“ Magaths klare Ansage an Herthas Kapitän Boyata

Die Gäste kämpften weiter verbissen um diese so wichtigen drei Punkte. Dabei ließen sie wenig zu. Etwa 15 Minuten vor dem Ende schoss Iago aus aussichtsreicher Position über das Tor. Auch im Hinspiel hatte Hertha 1:0 geführt – und in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich durch Gregoritsch kassiert. Es war das letzte Spiel von Trainer Dardai. Diesmal betrug die Nachspielzeit gut fünfeinhalb Minuten – und Hertha brachte den Sieg nach Hause. (Tsp)