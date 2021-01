Matheus Cunha blieb erst einmal stehen, wie eingefroren. Kann ich das noch einmal sehen?, sagte sein Blick. Cunha, der Zehner von Hertha BSC, hatte gerade einen Elfmeter ausgeführt. Dass der Ball an den Händen von Jiri Pavlenka, dem Torhüter von Werder Bremen, gelandet war und nicht im Tor, schien er irgendwie nicht glauben zu können. Genauso aber war es gewesen.

Es ist wie verhext: Wie schon vier Tage zuvor gegen Hoffenheim verschossen die Berliner einen Elfmeter. Viel mehr muss man über den Zustand der Mannschaft und des Vereins im Januar 2021 eigentlich gar nicht wissen: Was schief gehen kann, geht schief. Im zweiten Heimspiel in dieser Woche gegen einen Tabellennachbarn kassierte Hertha die zweite Niederlage. 1:4 (1:2) hieß es am Ende für die Berliner, die immer tiefer in die Krise rutschen. Die Diskussionen um Trainer Bruno Labbadia und auch Manager Michael Preetz dürften noch einmal an Schärfe zunehmen.

Labbadia hatte nach der deprimierenden Niederlage gegen Hoffenheim unter der Woche eine Änderung vorgenommen. Für Krzysztof Piatek rückte Luca Netz in die Startelf. Nach vier Kurzeinsätzen spielte der 17-Jährige damit erstmals von Beginn an in der Fußball-Bundesliga. Dodi Lukebakio hingegen stand nicht einmal im Kader. Es war ein deutliches Signal, dass Labbadia mangelnde Bereitschaft nicht mehr akzeptieren will und kann. „Es war einfach zu viel“, sagte er.

Mehr denn je braucht Hertha Spieler, die sich der Situation stellen und sich wehren. Die Mannschaft begann gegen Werder entsprechend forsch und motiviert, aber manchmal ist es zur Übermotivation nur ein kleiner Hüpfer. Nach zehn Minuten versuchte Maximilian Mittelstädt per Grätsche im eigenen Strafraum zu klären, erwischte mit seinem Fuß aber nur den Knöchel des Bremers Romano Schmid. Den obligatorischen Elfmeter verwandelte Davie Selke zum 1:0 für die Bremer.

Schlechter hätte es gegen einen Gegner, der zuletzt vor allem durch seine defensive Stabilität aufgefallen ist, kaum kommen können. Aber es dauerte nur zehn Minuten, bis sich Hertha die große Chance zum Ausgleich eröffnete. Cunha wurde von Jean-Manuel Mbom durch eine minimale Berührung im Strafraum zu Fall gebracht. Der Brasilianer wollte die Angelegenheit vom Elfmeterpunkt selbst zu Ende bringen, lief tippelnd an, guckte den Torhüter aus – und scheiterte dann kläglich.

Dodi Lukebakio stand nicht einmal im Kader

Immerhin entwickelte die Mannschaft diesmal einen ausgeprägten Widerstandsgeist, selbst nachdem Werder nach einer halben Stunde das 2:0 erzielt hatte. Nach der ersten Ecke des Spiels wuchtete Ömer Toprak den Ball per Kopf unter die Latte. Aber Hertha ließ sich davon nicht deprimieren, sondern ergriff in der Folge immer mehr die Initiative, drängte Werder weiter und weiter in die Defensive.

An Eifer mangelte es nicht, und kurz vor der Pause – die Nachspielzeit lief bereits – kam sogar fast so etwas wie Glück hinzu. Anstatt mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeit gehen zu müssen, sah das Ergebnis plötzlich gar nicht mehr so schlimm aus. Nach einer präzisen Flanke von Peter Pekarik traf Jhon Cordoba per Kopf zum 1:2. Es war das erste Tor der Berliner nach 325 Spielminuten.

Auch beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams in der vergangenen Saison hatte Werder 2:0 geführt und Hertha kurz vor der Pause verkürzen können. Am Ende hieß es 2:2, weil die Bremer dem Druck der Berliner in der zweiten Hälfte kaum noch etwas entgegenzusetzen hatten. Auch diesmal drängte Hertha, hatte durch Cunha und Cordoba zu Beginn der zweiten Halbzeit gute Gelegenheiten.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Doch damit erschöpften sich die historischen Parallelitäten. Nach einer knappen Stunde erhöhte Werder durch Leonardo Bittencourt auf 3:1. Auch die Entstehung dieses Treffers erzählte einiges über die aktuelle Verfassung Herthas. Die Mannschaft macht es ihren Gegnern viel zu einfach. Maximilian Eggestein konnte unbedrängt aus dem Mittelfeld in die Spitze spielen, Mattéo Guendouzi ließ Bittencourt in seinem Rücken ziehen, so dass der Bremer den Ball formvollendet aus der Luft annehmen und Torhüter Schwolow überwinden konnte.

Labbadia brachte Krzysztof Piatek und Daishawn Redan, zwei Stürmer, und schickte damit alles aufs Feld, was ihm für die Offensive zur Verfügung stand. Es ging nun wild hin und her, weil Hertha alles nach vorne warf und dadurch die Defensive vernachlässigte. Das 4:1 durch einen Weitschuss von Joshua Sargent erstickte zehn Minuten vor Schluss auch den letzten Funken Hoffnung auf wenigstens einen Punkt. Und beendete womöglich auch die kurze Amtszeit von Bruno Labbadia als Trainer von Hertha BSC.