Etwa 15 Minuten vor dem Ende war es soweit: Sami Khedira wurde ausgewechselt. Aber nicht irgendwie, sondern so, wie es sich für einen Spieler seiner Kategorie in seinem letzte Spiel gehört.

Der Stadionsprecher in Sinsheim zählte einige der Erfolge des 34-Jährigen auf. Die Spieler von Hertha BSC stellten sich zum Spalier auf klatschten Beifall. Es gab viele Umarmungen. Auf der Ersatzbank hatten sich zuvor alle Trikots mit dem Namen Khedira übergestreift.

Schon vor dem Anpfiff war deutlich zu erkennen, wer im Mittelpunkt stehen würde: Khedira – unter anderem Weltmeister, Champions-League-Sieger und Meister in drei Ländern – bekam ein Trikot der TSG Hoffenheim überreicht. Khedira trug besondere Schuhe, auf denen die Wappen der Vereine, bei denen er aktiv war, und seine Erfolge verewigt waren.

Und er war Herthas Kapitän. Fast 15 Jahre nach dem Debüt: damals für den VfB Stuttgart bei Hertha. Bei Khediras Abschied verlor Hertha BSC auswärts 1:2 (1:0) bei der TSG Hoffenheim.

Dass Khedira beim Saisonfinale in der Startelf stehen würde, hatte Trainer Pal Dardai im Vorfeld angekündigt. Zudem wechselte er wie in den vorigen Partien gut durch, brachte insgesamt sechs neue Spieler in der Startelf. Unter anderem spielte Eduard Löwen erstmals in dieser Saison von Beginn an.

Der große Unterschied zu den Partien zuvor: Der Druck war weg für Hertha, der Klassenerhalt stand fest. Auch die TSG konnte locker aufspielen. Aus diesen Zutaten kann ein flottes Spielchen entstehen oder ein großer Langweiler.

Spiel findet vor 100 Zuschauern statt

In Sinsheim entwickelte sich vor den 100 erlaubten Zuschauern – die TSG hatte die Karten an Mitarbeiter des Vereins vergeben – eine recht ansehnliche Partie. Schon in den ersten zehn Minuten gab es drei gute Chancen. Die erste hatte Nemanja Radonjic für Hertha, die größte Hoffenheims Ihlas Bebou, der den Ball auf das Tornetz hob. Kurz danach probierte es Andrej Kramaric mit einem Heber fast von der Mittellinie aus.

Danach übernahm Hoffenheim immer mehr die Kontrolle, Hertha war in der Defensive gebunden. Doch mehr als ein gefährlicher Schuss von Pavel Kaderabek nach einer halben Stunde kam nicht heraus.

Hertha ging sogar mit einer Führung in die Pause, weil nach der Flanke von Marvin Plattenhardt niemand auf Vladimir Darida aufgepasst hatte. Der Tscheche köpfte aus fünf Metern ein.

Auch in der zweiten Hälfte war es Darida, der für Gefahr sorgte. Er traf den Pfosten. Das Tor fiel kurz danach auf der anderen Seite: Sargis Adamyan schloss einen schnellen Angriff zum Ausgleich ab. Danach blockte Peter Pekarik einen Schuss von Kramaric entscheidend ab. Die beste Gelegenheit für die Gäste hatte Daishawn Redan aus Nahdistanz. In der Nachspielzeit machte Kramaric dann den Siegtreffer für Hoffenheim. (Tsp)