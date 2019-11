Die politische Prominenz war im Berliner Olympiastadion gut vertreten. Ernst Reuter, John F. Kennedy und Ronald Reagan erschienen auf den Anzeigetafeln, und auch fürs Gemüt wurde einiges geboten. Vor dem Anpfiff. Hertha BSC erinnerte am Samstag an den Mauerfall vor 30 Jahren, und der Klub hatte sich einiges einfallen lassen. Vor der Ostkurve stand eine Replik der Berliner Mauer, die schließlich von einem blau-weißen Trabi mit knatterndem Zweitakter durchbrochen wurde.

Das folgende Spiel konnte aus Sicht von Hertha BSC emotional nicht ganz mithalten – auch wenn es am Ende recht wild wurde und in den letzten fünf Minuten noch drei Tore fielen. Der Berliner Fußball-Bundesligist unterlag Rasenballsport Leipzig vor 48.532 Zuschauern mit 2:4 (1:2) und kassierte damit die dritte Niederlage hintereinander.

Im Vergleich zu den Feierlichkeiten vor dem Anpfiff mit einer feinen Choreografie der Ostkurve sah der Plan von Trainer Ante Covic recht simpel aus: hinten massiv und sicher stehen, die Bälle aus der Abwehr auf den schnellen Dodi Lukebakio in der Spitze bolzen – und dann mal sehen, was der damit anfangen kann.

Der Plan war nicht einmal verkehrt. Hertha nahm den Gästen, die in den drei Pflichtspielen zuvor 16 Tore erzielt hatten, lange die Freude am Spiel. In der ersten Viertelstunde kamen die Leipziger zwar zu 70 Prozent Ballbesitz, die erste Chance aber hatten die Berliner, gewissermaßen planmäßig: Nach einem Befreiungsschlag von Lukas Klünter konnte Lukebakio den Ball behaupten und schließlich den mitgelaufenen Vladimir Darida bedienen. Der Tscheche brachte allerdings nur ein Schüsschen zustande, mit dem Torhüter Peter Gulacsi keine Mühe hatte.

Darida war nach seiner Gelb-Rot-Sperre in die Anfangsformation zurückgekehrt. Dazu hatte Covic Karim Rekik und – zum ersten Mal überhaupt in der Startelf – Eduard Löwen aufgeboten. Hertha verteidigte mit fünf Mann auf letzter Linie und ließ wenig zu. Bei der ersten Chance für die Gäste stoppte Klünter einen Schuss von Timo Werner noch deutlich vor der Linie. Zu diesem Zeitpunkt war die erste Halbzeit bereits zur Hälfte vorüber.

Mittelstädt trifft mit seinem schwächeren Fuß

Nach einer halben Stunde sollte es für die Berliner noch besser kommen. Und wieder lief es nach Plan: Lukebakio führte den Ball durchs Mittelfeld, spielte Maximilian Mittelstädt an, und der traf mit seinem schwächeren rechten Fuß exakt neben den Pfosten zum 1:0.

Die bisherigen drei Heimspiele gegen Leipzig hatte Hertha allesamt verloren, und das mit einer Tordifferenz von 3:13. Dass die Begegnung bis zur Pause wieder den gewohnten Verlauf nahm, lag vor allem an Karim Rekik, der in dieser Saison nicht gerade vom Glück verfolgt wird. Nur etwas mehr als fünf Minuten nach Herthas Führungstreffer wehrte der Holländer den Ball mit dem Arm ab, nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Sören Storks auf Handelfmeter. Timo Werner verwandelte zum 1:1.

Zwei Elfmeter, ein Eigentor, das war Rekiks persönliche Bilanz – bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte. Da kam Marcel Sabitzer kurz vor dem Strafraum zum Schuss, und Rekik fälschte den Ball so ab, dass Torhüter Rune Jarstein keine Abwehrchance hatte.

Ilsanker dicht vor dem Platzverweis

Nach der Pause war Hertha aktiver, hatte mehr Ballbesitz, ohne allerdings echte Gefahr für das Tor der Leipziger zu erzeugen. Die Gäste hatten Glück, dass ihr schon früh verwarnter Innenverteidiger Stefan Ilsanker nach einem Foul gegen Javairo Dilrosun nicht seine zweite Gelbe Karte sah. Unmittelbar danach wechselte Trainer Julian Nagelsmann Ilsanker vorsichtshalber aus.

Die beste Chance für Hertha vergab Schiedsrichter Storks eine knappe Viertelstunde vor Schluss, als Leipzigs Konrad Laimer den Ball an den ausgestreckten Arm bekam; die Nachschussmöglichkeit ließ sich der Videoassistent in Köln entgehen, der ebenfalls nicht intervenierte. Zu allem Überfluss wurde auch noch Niklas Stark von Laimer im Gesicht getroffen, so dass Herthas Innenverteidiger nicht mehr weiterspielen konnte.

So war dieser 9. November 2019 ein bewegender Tag für Berlin – nicht aber für Hertha BSC. Der eingewechselte Davie Selke erzielte zwar nach langem Warten in der Nachspielzeit noch sein erstes Saisontor. Nach den Treffern von Kevin Kampl und Timo Werner konnte er allerdings lediglich zum 2:4 verkürzen.

Und so könnte Hertha BSC in den nächsten Wochen tatsächlich ein ziemlich spannendes Fußball-Projekt werden. Allerdings anders, als der neue Aufsichtsrat Jürgen Klinsmann sich das vermutlich vorgestellt hat.