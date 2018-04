Laut "Kicker"-Informationen wechselt Herthas Mitchell Weiser offenbar zum Ligakonkurrenten Bayer 04 Leverkusen. Der 23-Jährige, dessen Vertrag bis 2020 galt, kann die Berliner dank einer Ausstiegsklausel für zwölf Millionen Euro verlassen. Zuletzt war Weiser auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden, auch Klubs aus England schienen an einer Verpflichtung Weisers interessiert. Für Hertha BSC absolvierte Weiser bislang 70 Bundesliga-Spiele, in denen er fünf Tore erzielte und elf Torvorlagen gab. Der gebürtige Troisdorfer war im Sommer 2015 vom FC Bayern München nach Berlin gewechselt.

Dass sich Leverkusen um Weiser bemüht hat, passt ins Bild. Die Werkself will um die deutschen Jung-Nationalspieler Julian Brandt oder Jonathan Tah, die beide ihre Verträge am Rhein verlängerten, eine Elf mit internationaler Perspektive aufbauen. Derzeit deutet vieles daraufhin, dass Leverkusen in der nächsten Saison auch in der Champions League starten wird. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich belegt vier Spieltage vor Saisonende Platz drei. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Startplatz, den RB Leipzig inne hat, beträgt vier Punkte. (Tsp)