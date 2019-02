Auch Trainer Pal Dardai haben Sie mehr als einmal widersprochen. Man hatte den Eindruck, dass Sie zuletzt einige Differenzen mit ihm hatten.



Wir sind noch deutlich öfter anderer Meinung als man das öffentlich mitbekommt. Das allermeiste passiert hinter verschlossenen Türen, so soll das auch sein. Nur manchmal gibt es andere Wege. Aber ich finde, dass das zu einer Kultur eines Vereins oder Unternehmens dazugehört. Diese Reibung braucht man, um weiterzukommen.

Im Ernst: Streit als Erfolgskonzept?



Es ist wichtig, Dinge klar und deutlich anzusprechen. Pal und ich können das ganz gut. Vor allen Dingen können wir es so, dass es immer von Form und Umgang passt und dass keiner beschädigt wird.

Schätzen Sie ihn wirklich immer noch so wie am Anfang?



Es spricht doch für sich und für Pal Dardai, dass er jetzt am Dienstag vier Jahre Profitrainer bei Hertha ist. Das schaffen nicht viele bei einem Bundesliga-Verein, außer ihm aktuell hat es nur noch Christian Streich erreicht. Pal hat dieselbe Verbindung zu Hertha wie ich. Wir sind beide über 20 Jahre im Verein. Da entsteht auch eine andere Verbindung, als bei dem ein oder anderen, der nur ein oder zwei Jahre da ist.

Fordern Sie inzwischen mehr als früher?



Das ist genau der Knackpunkt. Ich glaube, wir müssen bei allem, was wir tun, aufpassen, dass die Ansprüche nicht ins Unermessliche steigen. Ich stelle mich nicht vor der Saison hin und fordere den internationalen Wettbewerb. Mir geht es auch nicht darum, ob wir auf Platz x, y oder z landen, sondern darum, dass eine kontinuierliche Entwicklung erkennbar ist.

Zum Beispiel?



Wir schlagen Eintracht Frankfurt, die eine fantastische Hinrunde gespielt haben. Das kann dann zwei Dinge auslösen: Entweder man will es noch besser machen und das nächste Spiel auch noch gewinnen oder man lehnt sich zurück, investiert im nächsten Spiel weniger – und verliert dann beim Tabellenletzten in Stuttgart.

Letzteres ist passiert.



Wir haben es zwei-, dreimal in der Hinrunde schleifen lassen und waren selbstgerecht. Es darf nicht sein, dass die Gier und der Biss verlorengehen. Wir müssen zupacken, wenn die Chance da ist, mehr erreichen zu können. Darum geht es mir. Und es geht mir darum, dass wir versuchen, zu Hause auch begeisternden Fußball zu spielen. Die Mannschaft hat schon oft gezeigt, dass sie das kann.

Wie schaffen Sie es persönlich denn, immer motiviert zu bleiben?



Ich habe so viel Leidenschaft für diesen Sport, dass ich keine zusätzliche Motivation brauche – schon gar nicht jetzt, wo wir vor so besonderen Herausforderungen stehen. 2019 kann ein sehr besonderes Jahr für Hertha BSC werden.

Sie spielen auf die Entscheidung für ein neues, reines Fußballstadion im Olympiapark an. Eigentlich wollten Sie das schon im Vorjahr geklärt haben.



Idealerweise wäre das so gewesen, ja. Aber jetzt in 2019 brauchen wir definitiv eine Entscheidung, um das Vorhaben umsetzen zu können.

Wie weit sind Sie davon weg?



Die Sache ist sehr komplex und deshalb findet ein intensiver Austausch statt. Es gibt viele Einzelthemen, die aktuell bearbeitet werden- vom Erbbaupachtvertrag bis hin zur Schaffung für Ersatz für die Wohnhäuser in der Sportforumstraße und der Bildungsstätte der Jugend. Auf allen Ebenen ist alles im Fluss und wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir bald eine positive Entscheidung für das Bauvorhaben bekommen werden.

Was stimmt Sie da so zuversichtlich? Der Berliner Senat scheint eher skeptisch und zögerlich zu sein.



Über die Notwendigkeit der neuen Arena müssen wir mit dem Senat ja gar nicht mehr diskutieren. Die meisten Abgeordneten haben verstanden, warum Hertha in einem neuen Stadion spielen muss.

Welche sind denn Ihre schlagendsten Argumente?



Eine reine, selbstfinanzierte Fußball- arena birgt ein großes Wachstumspotenzial für den Klub und wäre gleichzeitig ein Gewinn für die Stadt. Wir könnten unter den aktuellsten, modernsten Gesichtspunkten bauen und würden einen Wettbewerbsnachteil zur Konkurrenz ausgleichen, weil wir einen Zugewinn an Atmosphäre hätten. Außerdem würde der Olympiapark aufgewertet.

Woran hakt es dann noch, wenn die Abgeordneten das auch so sehen?



Es geht um das Drumherum, um politische und bauliche Themen und um den Denkmalschutz.

Die Sie wie lösen wollen?



Mitte Februar soll das Wertgutachten über das Gelände im Olympiapark vorliegen. Das wird sicherlich dann auch noch einmal in eine Diskussion darüber münden, wie hoch der Erbpachtzins sein soll. Außerdem haben wir dem Bezirk und dem Senat Vorschläge unterbreitet, wie Ersatz für die wegfallenden Wohnungen geschaffen werden kann. Wir haben auch unsere Bereitschaft signalisiert, aktiv dabei zu helfen, wie eine Nachnutzung des Olympiastadions aussehen könnte.

Fühlen Sie sich von den Parlamentariern hingehalten?



Wir haben im Datenraum des Abgeordnetenhauses einen Rechner eingerichtet. Dort können die Daten und Fakten zu dem Projekt eingesehen werden. Alle Abgeordneten können sich also umfassend informieren. Wir arbeiten mit Hochdruck an der weiteren Planung – und sind noch im Zeitplan. Auch finanziell sind wir so aufgestellt, dass wir das Projekt unmittelbar nach einer Zusage angehen können.

Besser vor oder nach dem Pokalfinale mit Hertha im Mai?



Ich nehme beides sehr gerne, in welcher Reihenfolge ist mir egal.