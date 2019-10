Können Sie denn nachvollziehen, warum einige Fans Ihren neuen Investor Lars Windhorst kritisch sehen?

Mich hat noch keiner diesbezüglich angesprochen.

Trotzdem die Frage: Wie passt Windhorsts Tennor Holding mit Hertha zusammen?

Wir haben nach dem Rückkauf der Anteile von KKR klar kommuniziert, dass wir nach einem neuen Investor suchen. Das Angebot von Tennor war mit Abstand das beste. Ich kenne keinen anderen Verein, der in dieser Größenordnung Eigenkapital generiert hat, das übrigens zeitgleich mit Vertragsabschluss geflossen ist. Die zweite Tranche erwarten wir in vier bis sechs Wochen. Alles ohne irgendein Problem mit der 50+1-Regel. Alle Verträge wurden vorher von der Deutschen Fußball-Liga geprüft. Damit ist doch die Frage schon beantwortet.

Es geht also wirklich nur noch ums Geld und nichts ums Herz?

Wissen Sie, es gibt Investoren, die eine enge Beziehung zum Fußball haben. Da haben die Vereine dann immer Probleme, weil die Vermischung zwischen Fan und Investor problematisch ist. Und dann gibt es andere, die haben ein Interesse daran, den Fußball als Transportmittel für eigene Sichtbarkeit und wirtschaftlichen Erfolg zu nutzen. Dem wird dann unterstellt, dass er mit dem Sport nichts am Hut hat. Das verstehe ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass mal jemand anerkennt, was wir damit erreicht haben.

Klären Sie uns auf!

Wir wurden jahrelang dafür kritisiert, dass unsere wirtschaftliche Substanz nicht ausreichend ist. Daran haben wir, insbesondere Ingo Schiller mit seinem Team, in den vergangenen Jahren intensiv gearbeitet. Wir konnten uns mit dem Einstieg von KKR wirtschaftlich konsolidieren und haben es jetzt durch den Einstieg von Tennor geschafft, eine völlig andere Basis für die Zukunft von Hertha zu legen. Eine völlig andere wirtschaftliche Situation, eine völlig andere Bilanzstruktur, die ganz neue Möglichkeiten eröffnet.

Sie sehen also keinerlei Risiken dabei?

Unsere Rechtsvertreter haben alles vorher intensiv geprüft. Und man darf auch nicht den Fehler machen, die Gremien von Hertha für doof zu halten, die dem Einstieg von Tennor alle einstimmig zugestimmt haben. Uns nach den letzten 15 Jahren zu unterstellen, wir seien in Finanzangelegenheiten nicht topfit, ist ein Witz. Ich sehe jedenfalls überhaupt kein Risiko, was es gerechtfertigt hätte, die Beteiligung von Tennor nicht einzugehen.

Was wäre zum Beispiel, wenn Lars Windhorst irgendwann keine Lust mehr hat?

Erst einmal hat er öffentlich betont, dass er dieses Investment langfristig plant. Wenn es irgendwann so kommen sollte, kann er seine Anteile dann natürlich verkaufen, nachdem wir unser Vorkaufsrecht geprüft haben. Und selbstverständlich sind Investoren aus bestimmten Bereichen für einen Kauf ausgeschlossen.

Und was, wenn Hertha sich den Rückkauf nicht leisten kann?

Selbst wenn es so sein sollte, dann haben wir immer noch genug Anteile, die mehr wert sind. Mir wird das alles viel zu kritisch gesehen. Wir haben einen wirtschaftlichen Quantensprung gemacht – und trotzdem wird von Anfang nur daran rumgemäkelt, was für ein merkwürdiger Investor das angeblich ist.

Sie selbst sind ein solider Unternehmer. Da wundert es Sie, dass man skeptisch ist bei jemandem, der mit mehreren Firmen pleite gegangen ist und wegen Untreue verurteilt wurde?

Zum einen ist das schon länger her. Zum anderen hat Lars Windhorst seither enorme Arbeit geleistet. Ich sehe ihn deutlich positiver, als er in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Er ist bisher ein ausgesprochen kundiger und verlässlicher Partner, der alle Absprachen mit Hertha eingehalten hat. Und das ist nun mal das, worauf es im Geschäftsleben ankommt.

Außerdem hat er große Ziele verkündet: Er will mit Hertha in Zukunft dauerhaft in der Champions League spielen.

Wir freuen uns, dass Lars Windhorst an Hertha glaubt. Unsere Vorstellung ist da nicht weit von entfernt. Wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln, uns in der erweiterten Bundesligaspitze etablieren und dann auch die internationalen Ränge im Blick haben. Wir haben immer gesagt und dabei bleibt es auch: Wir werden den Mitgliedern und Fans nichts versprechen, was wir nicht halten können, und wir werden uns daran messen lassen, ob es eintrifft.

Stippvisite. Lars Windhorst zu Besuch im Stadion. Foto: Imago/Matthias Koch

Wird denn ein Trainer wie Ante Covic, der keine Bundesliga-Erfahrung mitgebracht hat, diesen Ansprüchen gerecht?

Unser Manager Michael Preetz ist einhundertprozentig davon überzeugt, dass er der richtige ist. Wir vertrauen ihm. Und wenn ich auch nur den geringsten Zweifel an Ante Covic hätte, dann hätte ich seiner Verpflichtung nicht zugestimmt. Das war eine supersaubere Entscheidung.

Mit dem vielen Geld hätten Sie aber auch ganz andere Trainer holen können.

Warum soll Ante Covic es schlechter machen, als jemand, der schon einmal das Zehnfache verdient hat? Wir kennen ihn seit vielen Jahren, er ist ehrlich, leistet gute Arbeit und hat kein Eigeninteresse.

Covic ist mit dem Versprechen von attraktivem Offensivfußball angetreten. Doch davon war zunächst nicht viel zu sehen.

Aber es spricht doch auch für ihn, dass er reagieren kann, wenn er sieht, dass die Spieler noch nicht so weit sind. Zuletzt hat man ja auch gesehen, dass plötzlich funktioniert hat, was er wollte. Das ist unzweifelhaft eine Stärke.

Wie wichtig ist es Ihnen denn, dass alles funktioniert, wenn das Derby gegen Union am 2. November ansteht?

Für das Seelenheil des Vereins wäre ein Sieg unendlich wichtig, für die Fans wäre er unendlich wichtig und dann für mich als Präsidenten natürlich auch.

Unions Präsident Dirk Zingler hat das Duell sogar zum „Klassenkampf“ erhoben.

Mich wundert es, dass er so etwas sagt. Wenn er lediglich von einer gesunden sportlichen Rivalität sprechen würde, wäre es in Ordnung.

Wie würden Sie das Verhältnis zu Union beschreiben?

Wir arbeiten professionell zusammen, auch in der Vorbereitung auf das Derby. Dass man sich gegenseitig wahrnimmt, wenn man aus einer Stadt kommt und gemeinsam in einer Liga spielt, ist doch klar. Da gehören auch mal ein paar Frotzeleien dazu – solange sie im normalen Rahmen bleiben.